Рейтинг@Mail.ru
Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/vystrel-1857078586.html
Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь
Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь - РИА Новости, 10.03.2023
Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь
Пьяный житель села в Коми ранил трехлетнюю дочь, когда угрожая жене расправой, выстрелил из ружья в дверь, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:09
2023-03-10T17:09
происшествия
усть-куломский район
республика коми
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153320/64/1533206416_0:204:5151:3101_1920x0_80_0_0_9523e5c0f87916f90b4f09d836055a1e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Пьяный житель села в Коми ранил трехлетнюю дочь, когда угрожая жене расправой, выстрелил из ружья в дверь, сообщила прокуратура региона. "Вечером 9 марта 2023 года житель села Нижний Воч Усть-Куломского района в состоянии алкогольного опьянения угрожал расправой своей супруге, а затем выстрелил из ружья в дверь дома, за которой находилась его 3-летняя дочь. Девочка госпитализирована... Прокуратура Усть-Куломского района Республики Коми организовала проведение проверки в связи с инцидентом, в результате которого пострадала малолетняя девочка", - говорится в сообщении. Как информирует республиканское следственное управление СК РФ, мужчина задержан, следствие направило в суд ходатайство об его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Угрозы жизни ребенка нет, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20230310/topor-1857065039.html
усть-куломский район
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153320/64/1533206416_374:0:4778:3303_1920x0_80_0_0_a9c4d6cd3f742ba722e01431fc0e15ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-куломский район, республика коми, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Куломский район, Республика Коми, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь

В Коми пьяный мужчина, угрожая жене расправой, выстрелом из ружья ранил трехлетнюю дочь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбразцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Образцы оружия на витрине оружейного магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Пьяный житель села в Коми ранил трехлетнюю дочь, когда угрожая жене расправой, выстрелил из ружья в дверь, сообщила прокуратура региона.
"Вечером 9 марта 2023 года житель села Нижний Воч Усть-Куломского района в состоянии алкогольного опьянения угрожал расправой своей супруге, а затем выстрелил из ружья в дверь дома, за которой находилась его 3-летняя дочь. Девочка госпитализирована... Прокуратура Усть-Куломского района Республики Коми организовала проведение проверки в связи с инцидентом, в результате которого пострадала малолетняя девочка", - говорится в сообщении.
Как информирует республиканское следственное управление СК РФ, мужчина задержан, следствие направило в суд ходатайство об его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Угрозы жизни ребенка нет, добавили в СУСК.
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения в парке на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке
Вчера, 16:44
 
ПроисшествияУсть-Куломский районРеспублика КомиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала