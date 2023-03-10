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Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь
Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь - РИА Новости, 10.03.2023
Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь
Пьяный житель села в Коми ранил трехлетнюю дочь, когда угрожая жене расправой, выстрелил из ружья в дверь, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:09
2023-03-10T17:09
2023-03-10T17:09
происшествия
усть-куломский район
республика коми
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Пьяный житель села в Коми ранил трехлетнюю дочь, когда угрожая жене расправой, выстрелил из ружья в дверь, сообщила прокуратура региона. "Вечером 9 марта 2023 года житель села Нижний Воч Усть-Куломского района в состоянии алкогольного опьянения угрожал расправой своей супруге, а затем выстрелил из ружья в дверь дома, за которой находилась его 3-летняя дочь. Девочка госпитализирована... Прокуратура Усть-Куломского района Республики Коми организовала проведение проверки в связи с инцидентом, в результате которого пострадала малолетняя девочка", - говорится в сообщении. Как информирует республиканское следственное управление СК РФ, мужчина задержан, следствие направило в суд ходатайство об его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Угрозы жизни ребенка нет, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20230310/topor-1857065039.html
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происшествия, усть-куломский район, республика коми, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Куломский район, Республика Коми, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь
В Коми пьяный мужчина, угрожая жене расправой, выстрелом из ружья ранил трехлетнюю дочь