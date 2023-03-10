https://ria.ru/20230310/vystrel-1857078586.html

Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь

Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь - РИА Новости, 10.03.2023

Пьяный житель Коми, стреляя из ружья в дверь, ранил трехлетнюю дочь

Пьяный житель села в Коми ранил трехлетнюю дочь, когда угрожая жене расправой, выстрелил из ружья в дверь, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:09

2023-03-10T17:09

2023-03-10T17:09

происшествия

усть-куломский район

республика коми

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Пьяный житель села в Коми ранил трехлетнюю дочь, когда угрожая жене расправой, выстрелил из ружья в дверь, сообщила прокуратура региона. "Вечером 9 марта 2023 года житель села Нижний Воч Усть-Куломского района в состоянии алкогольного опьянения угрожал расправой своей супруге, а затем выстрелил из ружья в дверь дома, за которой находилась его 3-летняя дочь. Девочка госпитализирована... Прокуратура Усть-Куломского района Республики Коми организовала проведение проверки в связи с инцидентом, в результате которого пострадала малолетняя девочка", - говорится в сообщении. Как информирует республиканское следственное управление СК РФ, мужчина задержан, следствие направило в суд ходатайство об его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Угрозы жизни ребенка нет, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20230310/topor-1857065039.html

усть-куломский район

республика коми

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, усть-куломский район, республика коми, россия, следственный комитет россии (ск рф)