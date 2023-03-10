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Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в "горячих точках" - РИА Новости, 10.03.2023
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01:36 10.03.2023 (обновлено: 01:39 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/vuchich-1856896091.html
Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в "горячих точках"
Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в "горячих точках" - РИА Новости, 10.03.2023
Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в "горячих точках"
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти и компании страны не поставляли оружие на Украину или в РФ, но указал, что произведенные боеприпасы часто... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T01:36
2023-03-10T01:39
александр вучич
мария захарова
украина
турция
россия
в мире
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БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти и компании страны не поставляли оружие на Украину или в РФ, но указал, что произведенные боеприпасы часто оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты. Вучич 5 марта назвал "откровенной ложью" сообщения о продаже Белградом оружия Киеву и отметил, что Сербия не поставляет военную продукцию ни Украине, ни России. В министерстве обороны Сербии ранее заявили РИА Новости, что не поставляли боеприпасы конечному пользователю на Украину. "Речь идет о партии боеприпасов, которая оказалась в Турции, мы ставили ограничение для конечного пользователя… Но какие бы боеприпасы вы не поставляли куда-либо, они все равно окажутся в Сирии или в какой-нибудь Мали на одной из сторон. Мы соблюдаем все международные законы, ни одну норму не нарушили, это называется конечный пользователь - end user, - и все чисто как слеза", - отметил президент Сербии в эфире TV Happy. "Речь не шла ни об Украине, ни о России, но если экспортируете в Азербайджан, некоторые арабские страны, то это может оказаться в России. А если экспортируете в Испанию, Америку, Турцию, причем если в Турцию, это может оказаться на любой из сторон, торговцы есть разные. А мы должны жить и обеспечить людей в Валево, Чачаке… наша экономика должна развиваться, мы производим оружие и боеприпасы, а не каблуки и стельки для обуви", - указал Вучич. Сербское оборонное предприятие "Крушик" заявляло, что изучило и опровергло прилагаемые к сообщениям о продаже ракет для РСЗО "Град" на Украину "документы". Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила ранее, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
https://ria.ru/20230221/vuchich-1853435513.html
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александр вучич, мария захарова, украина, турция, россия, в мире
Александр Вучич, Мария Захарова, Украина, Турция, Россия, В мире
Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в "горячих точках"

Вучич: сербское оружие может оказаться в зонах конфликтов, несмотря на запреты Белграда

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти и компании страны не поставляли оружие на Украину или в РФ, но указал, что произведенные боеприпасы часто оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты.
Вучич 5 марта назвал "откровенной ложью" сообщения о продаже Белградом оружия Киеву и отметил, что Сербия не поставляет военную продукцию ни Украине, ни России. В министерстве обороны Сербии ранее заявили РИА Новости, что не поставляли боеприпасы конечному пользователю на Украину.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вучич видит перспективу ужесточения боев на Украине
21 февраля, 14:03
"Речь идет о партии боеприпасов, которая оказалась в Турции, мы ставили ограничение для конечного пользователя… Но какие бы боеприпасы вы не поставляли куда-либо, они все равно окажутся в Сирии или в какой-нибудь Мали на одной из сторон. Мы соблюдаем все международные законы, ни одну норму не нарушили, это называется конечный пользователь - end user, - и все чисто как слеза", - отметил президент Сербии в эфире TV Happy.
"Речь не шла ни об Украине, ни о России, но если экспортируете в Азербайджан, некоторые арабские страны, то это может оказаться в России. А если экспортируете в Испанию, Америку, Турцию, причем если в Турцию, это может оказаться на любой из сторон, торговцы есть разные. А мы должны жить и обеспечить людей в Валево, Чачаке… наша экономика должна развиваться, мы производим оружие и боеприпасы, а не каблуки и стельки для обуви", - указал Вучич.
Сербское оборонное предприятие "Крушик" заявляло, что изучило и опровергло прилагаемые к сообщениям о продаже ракет для РСЗО "Град" на Украину "документы".
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила ранее, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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1 марта, 00:22
 
Александр ВучичМария ЗахароваУкраинаТурцияРоссияВ мире
 
 
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