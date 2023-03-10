Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в "горячих точках"
Вучич: сербское оружие может оказаться в зонах конфликтов, несмотря на запреты Белграда
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти и компании страны не поставляли оружие на Украину или в РФ, но указал, что произведенные боеприпасы часто оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты.
Вучич 5 марта назвал "откровенной ложью" сообщения о продаже Белградом оружия Киеву и отметил, что Сербия не поставляет военную продукцию ни Украине, ни России. В министерстве обороны Сербии ранее заявили РИА Новости, что не поставляли боеприпасы конечному пользователю на Украину.
"Речь идет о партии боеприпасов, которая оказалась в Турции, мы ставили ограничение для конечного пользователя… Но какие бы боеприпасы вы не поставляли куда-либо, они все равно окажутся в Сирии или в какой-нибудь Мали на одной из сторон. Мы соблюдаем все международные законы, ни одну норму не нарушили, это называется конечный пользователь - end user, - и все чисто как слеза", - отметил президент Сербии в эфире TV Happy.
"Речь не шла ни об Украине, ни о России, но если экспортируете в Азербайджан, некоторые арабские страны, то это может оказаться в России. А если экспортируете в Испанию, Америку, Турцию, причем если в Турцию, это может оказаться на любой из сторон, торговцы есть разные. А мы должны жить и обеспечить людей в Валево, Чачаке… наша экономика должна развиваться, мы производим оружие и боеприпасы, а не каблуки и стельки для обуви", - указал Вучич.
Сербское оборонное предприятие "Крушик" заявляло, что изучило и опровергло прилагаемые к сообщениям о продаже ракет для РСЗО "Град" на Украину "документы".
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила ранее, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.