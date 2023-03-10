https://ria.ru/20230310/vozvraschenie-1857029575.html

Власти Мелитопольского района отметили рост желающих вернуться с Украины

Власти Мелитопольского района отметили рост желающих вернуться с Украины - РИА Новости, 10.03.2023

Власти Мелитопольского района отметили рост желающих вернуться с Украины

Большое число жителей Запорожской области, которые покинули Мелитопольский район в начале спецоперации, выражают желание вернуться, сообщил глава... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:57

2023-03-10T14:57

2023-03-10T14:57

украина

запорожская область

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Большое число жителей Запорожской области, которые покинули Мелитопольский район в начале спецоперации, выражают желание вернуться, сообщил глава Мелитопольского района Андрей Сигута. "Самое интересное – несмотря на то, что украинские СМИ всячески пророчат сумасшедший прорыв, что от Мелитополя ничего не останется, есть много запросов – как вернуться из той части Украины уже в российский Мелитополь. Хотят вернуться в том числе высококвалифицированные специалисты", - заявил Сигута на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" в Симферополе. Он добавил, что о желающих вернуться власти узнают из чат-ботов и каналов администраций в социальных сетях и мессенджерах, а также из общения с людьми. "Что касается "возвращенцев", которые уехали в начальный период СВО и сейчас хотят вернуться, – это в большей степени жители Запорожской области, но есть и жители из других регионов", - пояснил Сигута.

https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html

украина

запорожская область

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украина, запорожская область, симферополь, общество