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В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну - РИА Новости, 10.03.2023
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22:54 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/voyna-1857156643.html
В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну
В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну - РИА Новости, 10.03.2023
В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну
Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:54
2023-03-10T22:54
в мире
вашингтон (штат)
грузия
украина
адальби шхагошев
госдума рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя недавние протесты в Тбилиси. "Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт", - заявил Шхагошев. При этом депутат отметил, что это уже испытанный сценарий подход к свержению власти. "Во время Майдана грузинские боевики перебрасывались на Украину, теперь украинские перебрасываются в Грузию", - добавил он.
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в мире, вашингтон (штат), грузия, украина, адальби шхагошев, госдума рф
В мире, Вашингтон (штат), Грузия, Украина, Адальби Шхагошев, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну

Депутат Шхагошев о протестах в Тбилиси: Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну

© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Адальби Шхагошев
Депутат Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
Депутат Адальби Шхагошев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя недавние протесты в Тбилиси.
"Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт", - заявил Шхагошев.
При этом депутат отметил, что это уже испытанный сценарий подход к свержению власти. "Во время Майдана грузинские боевики перебрасывались на Украину, теперь украинские перебрасываются в Грузию", - добавил он.
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В миреВашингтон (штат)ГрузияУкраинаАдальби ШхагошевГосдума РФ
 
 
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