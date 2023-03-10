https://ria.ru/20230310/voyna-1857156643.html
В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну
В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну - РИА Новости, 10.03.2023
В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну
Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:54
2023-03-10T22:54
2023-03-10T22:54
в мире
вашингтон (штат)
грузия
украина
адальби шхагошев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139383/15/1393831577_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_0b30a28671744af89e09c187ff2d5b90.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя недавние протесты в Тбилиси. "Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт", - заявил Шхагошев. При этом депутат отметил, что это уже испытанный сценарий подход к свержению власти. "Во время Майдана грузинские боевики перебрасывались на Украину, теперь украинские перебрасываются в Грузию", - добавил он.
https://ria.ru/20230310/bezopasnost-1857150473.html
вашингтон (штат)
грузия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139383/15/1393831577_192:0:1809:1213_1920x0_80_0_0_0d0c2c05908cfdd6aa341ea219c23cfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), грузия, украина, адальби шхагошев, госдума рф
В мире, Вашингтон (штат), Грузия, Украина, Адальби Шхагошев, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну
Депутат Шхагошев о протестах в Тбилиси: Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну