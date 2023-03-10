https://ria.ru/20230310/voyna-1857156643.html

В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну

В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну - РИА Новости, 10.03.2023

В Госдуме заявили, что Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну

Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T22:54

2023-03-10T22:54

2023-03-10T22:54

в мире

вашингтон (штат)

грузия

украина

адальби шхагошев

госдума рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя недавние протесты в Тбилиси. "Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт", - заявил Шхагошев. При этом депутат отметил, что это уже испытанный сценарий подход к свержению власти. "Во время Майдана грузинские боевики перебрасывались на Украину, теперь украинские перебрасываются в Грузию", - добавил он.

https://ria.ru/20230310/bezopasnost-1857150473.html

вашингтон (штат)

грузия

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в мире, вашингтон (штат), грузия, украина, адальби шхагошев, госдума рф