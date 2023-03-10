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Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну
Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну - РИА Новости, 10.03.2023
Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну
Франция и Великобритания не допустят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:20
2023-03-10T18:20
2023-03-10T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
эммануэль макрон
риши сунак
владимир путин
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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Франция и Великобритания не допустят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну, заявил французский президент Эммануэль Макрон. В Париже в пятницу проходит 36-й франко-британский саммит, подобное мероприятие в последний раз проводилось в 2018 году. Среди основных тем саммита – ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция. "Мы разделяем (с Великобританией - ред.) одинаковое понимание ситуации на Украине: Россия не должна победить в этой войне, мы с первого дня помогаем Украине выстоять... а также мы делаем все, чтобы эта война не распространилась на весь мир", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком по итогам саммита. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну
Макрон: Франция и Британия не допустят переход конфликта на Украине в глобальную войну