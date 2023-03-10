https://ria.ru/20230310/voyna-1857106494.html

Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну

Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну - РИА Новости, 10.03.2023

Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну

Франция и Великобритания не допустят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:20

2023-03-10T18:20

2023-03-10T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

великобритания

эммануэль макрон

риши сунак

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:207:3272:2048_1920x0_80_0_0_48156f708beb87fd7c7c971b105b3bb5.jpg

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Франция и Великобритания не допустят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну, заявил французский президент Эммануэль Макрон. В Париже в пятницу проходит 36-й франко-британский саммит, подобное мероприятие в последний раз проводилось в 2018 году. Среди основных тем саммита – ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция. "Мы разделяем (с Великобританией - ред.) одинаковое понимание ситуации на Украине: Россия не должна победить в этой войне, мы с первого дня помогаем Украине выстоять... а также мы делаем все, чтобы эта война не распространилась на весь мир", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком по итогам саммита. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230310/kontrnastuplenie-1857092144.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, риши сунак, владимир путин, нато