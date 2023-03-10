Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 10.03.2023 (обновлено: 18:22 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/voyna-1857106494.html
Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну
Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну - РИА Новости, 10.03.2023
Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну
Франция и Великобритания не допустят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:20
2023-03-10T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
эммануэль макрон
риши сунак
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:207:3272:2048_1920x0_80_0_0_48156f708beb87fd7c7c971b105b3bb5.jpg
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Франция и Великобритания не допустят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну, заявил французский президент Эммануэль Макрон. В Париже в пятницу проходит 36-й франко-британский саммит, подобное мероприятие в последний раз проводилось в 2018 году. Среди основных тем саммита – ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция. "Мы разделяем (с Великобританией - ред.) одинаковое понимание ситуации на Украине: Россия не должна победить в этой войне, мы с первого дня помогаем Украине выстоять... а также мы делаем все, чтобы эта война не распространилась на весь мир", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком по итогам саммита. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230310/kontrnastuplenie-1857092144.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_31f3e76d8ac822e137f70bce3680e9d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, риши сунак, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Владимир Путин, НАТО
Макрон призвал не дать конфликту на Украине перерасти в глобальную войну

Макрон: Франция и Британия не допустят переход конфликта на Украине в глобальную войну

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Франция и Великобритания не допустят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
В Париже в пятницу проходит 36-й франко-британский саммит, подобное мероприятие в последний раз проводилось в 2018 году. Среди основных тем саммита – ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция.
"Мы разделяем (с Великобританией - ред.) одинаковое понимание ситуации на Украине: Россия не должна победить в этой войне, мы с первого дня помогаем Украине выстоять... а также мы делаем все, чтобы эта война не распространилась на весь мир", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком по итогам саммита.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Макрон заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением
Вчера, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияЭммануэль МакронРиши СунакВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала