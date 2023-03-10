https://ria.ru/20230310/voditel-1857060034.html

Водитель, задавивший четырех девушек в Башкирии, получил 11 лет колонии

Водитель, задавивший четырех девушек в Башкирии, получил 11 лет колонии - РИА Новости, 10.03.2023

Водитель, задавивший четырех девушек в Башкирии, получил 11 лет колонии

Верховный суд Башкирии приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, насмерть задавившего четырех девушек, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:36

2023-03-10T16:36

2023-03-10T16:36

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

авто

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УФА, 10 мар – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, насмерть задавившего четырех девушек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Трагедия произошла в июле прошлого года: находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля Audi A5 насмерть сбил четырёх девушек, шедших по обочине объездной дороги села Бакалы. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой оказалась 16-летняя девушка. Региональным СУСК РФ было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). "Судом первой инстанции водитель признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть четырех человек, ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года", - говорится в сообщении. Поясняется, что в пятницу Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу защитника Марса Гузаярова на приговор Чекмагушевского межрайонного суда от 23 декабря 2022 года, который просил назначить ему колонию-поселение. "Суд апелляционной инстанции изменил приговор межрайонного суда, смягчив назначенное Гузаярову наказание до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор Чекмагушевского межрайонного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения", - сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20230310/dtp-1856922560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, авто