Водитель, задавивший четырех девушек в Башкирии, получил 11 лет колонии
Суд в Башкирии приговорил к 11 годам колонии жителя, насмерть задавившего четырех девушек
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
УФА, 10 мар – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, насмерть задавившего четырех девушек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Трагедия произошла в июле прошлого года: находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля Audi A5 насмерть сбил четырёх девушек, шедших по обочине объездной дороги села Бакалы. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой оказалась 16-летняя девушка. Региональным СУСК РФ было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
"Судом первой инстанции водитель признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть четырех человек, ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в пятницу Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу защитника Марса Гузаярова на приговор Чекмагушевского межрайонного суда от 23 декабря 2022 года, который просил назначить ему колонию-поселение.
"Суд апелляционной инстанции изменил приговор межрайонного суда, смягчив назначенное Гузаярову наказание до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор Чекмагушевского межрайонного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения", - сообщила пресс-служба.