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Водитель, задавивший четырех девушек в Башкирии, получил 11 лет колонии - РИА Новости, 10.03.2023
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16:36 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/voditel-1857060034.html
Водитель, задавивший четырех девушек в Башкирии, получил 11 лет колонии
Водитель, задавивший четырех девушек в Башкирии, получил 11 лет колонии - РИА Новости, 10.03.2023
Водитель, задавивший четырех девушек в Башкирии, получил 11 лет колонии
Верховный суд Башкирии приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, насмерть задавившего четырех девушек, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:36
2023-03-10T16:36
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
авто
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, насмерть задавившего четырех девушек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Трагедия произошла в июле прошлого года: находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля Audi A5 насмерть сбил четырёх девушек, шедших по обочине объездной дороги села Бакалы. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой оказалась 16-летняя девушка. Региональным СУСК РФ было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). "Судом первой инстанции водитель признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть четырех человек, ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года", - говорится в сообщении. Поясняется, что в пятницу Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу защитника Марса Гузаярова на приговор Чекмагушевского межрайонного суда от 23 декабря 2022 года, который просил назначить ему колонию-поселение. "Суд апелляционной инстанции изменил приговор межрайонного суда, смягчив назначенное Гузаярову наказание до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор Чекмагушевского межрайонного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20230310/dtp-1856922560.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, авто
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан, Авто
Водитель, задавивший четырех девушек в Башкирии, получил 11 лет колонии

Суд в Башкирии приговорил к 11 годам колонии жителя, насмерть задавившего четырех девушек

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 10 мар – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, насмерть задавившего четырех девушек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Трагедия произошла в июле прошлого года: находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля Audi A5 насмерть сбил четырёх девушек, шедших по обочине объездной дороги села Бакалы. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой оказалась 16-летняя девушка. Региональным СУСК РФ было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
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"Судом первой инстанции водитель признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть четырех человек, ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в пятницу Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу защитника Марса Гузаярова на приговор Чекмагушевского межрайонного суда от 23 декабря 2022 года, который просил назначить ему колонию-поселение.
"Суд апелляционной инстанции изменил приговор межрайонного суда, смягчив назначенное Гузаярову наказание до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор Чекмагушевского межрайонного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения", - сообщила пресс-служба.
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