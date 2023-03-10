https://ria.ru/20230310/vizit-1857105627.html
Лукашенко совершит официальный визит в Иран
Лукашенко совершит официальный визит в Иран - РИА Новости, 10.03.2023
Лукашенко совершит официальный визит в Иран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:15
2023-03-10T18:15
2023-03-10T18:31
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тегеран (город)
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси", - говорится в сообщении.Отмечается, что главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. "Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом", - поясняется в сообщении.Согласно сообщению, по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса."Во время официального визита в Иран Александр Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи", - сообщили в пресс-службе.Там добавили, что одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Ираном.В пресс-службе напомнили, что ранее, во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.
https://ria.ru/20230310/lukashenko-1856966857.html
https://ria.ru/20230310/belorussiya-1856949711.html
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в мире, иран, белоруссия, тегеран (город), александр лукашенко, ибрахим раиси
В мире, Иран, Белоруссия, Тегеран (город), Александр Лукашенко, Ибрахим Раиси
Лукашенко совершит официальный визит в Иран
Президент Белоруссии Лукашенко совершит официальный визит в Иран 12-13 марта
МИНСК, 10 мар – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран, сообщила
в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. "Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом", - поясняется в сообщении.
Согласно сообщению, по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.
"Во время официального визита в Иран Александр Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Ираном.
В пресс-службе напомнили, что ранее, во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.
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