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РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов - РИА Новости, 10.03.2023
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15:27 10.03.2023 (обновлено: 16:19 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/virusy-1857038687.html
РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов
РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов - РИА Новости, 10.03.2023
РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов
Директор Pfizer по исследованиям Джордан Уокер признавал факт работ фармкомпании по "направленной эволюции" вирусов, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:27
2023-03-10T16:19
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Директор Pfizer по исследованиям Джордан Уокер признавал факт работ фармкомпании по "направленной эволюции" вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Он (Уокер - ред.) заявил, что компания использует возможность проведения исследования "направленной эволюции" для повышения эффективности своих вакцин. Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил: "Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины", - сказал Кириллов на брифинге. Таким образом, по словам начальника войск РХБЗ, сотрудник Pfizer признал факт проведения исследований "направленной эволюции" с целью получения конкурентных преимуществ и увеличения прибыли. Кириллов уточнил, что Сенат США по поводу высказываний Уокера запросил министерство здравоохранения. В запросе сделана попытка оценить достоверность сведений, полученных американской некоммерческой организацией "Проект Веритас" от Уокера.
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в мире, войска рхбз, сша, pfizer, inc.
В мире, Войска РХБЗ, США, Pfizer, Inc.
РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов

Начальник РХБЗ Кириллов: в Pfizer признались в работе по направленной эволюции вирусов

© AP Photo / Pool/John ThysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заводе Pfizer в Бельгии
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заводе Pfizer в Бельгии - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Pool/John Thys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заводе Pfizer в Бельгии . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Директор Pfizer по исследованиям Джордан Уокер признавал факт работ фармкомпании по "направленной эволюции" вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Он (Уокер - ред.) заявил, что компания использует возможность проведения исследования "направленной эволюции" для повышения эффективности своих вакцин. Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил: "Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины", - сказал Кириллов на брифинге.
Таким образом, по словам начальника войск РХБЗ, сотрудник Pfizer признал факт проведения исследований "направленной эволюции" с целью получения конкурентных преимуществ и увеличения прибыли.
Кириллов уточнил, что Сенат США по поводу высказываний Уокера запросил министерство здравоохранения. В запросе сделана попытка оценить достоверность сведений, полученных американской некоммерческой организацией "Проект Веритас" от Уокера.
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