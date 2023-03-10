https://ria.ru/20230310/virusy-1857038687.html
РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов
РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов - РИА Новости, 10.03.2023
РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов
Директор Pfizer по исследованиям Джордан Уокер признавал факт работ фармкомпании по "направленной эволюции" вирусов, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:27
2023-03-10T15:27
2023-03-10T16:19
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Директор Pfizer по исследованиям Джордан Уокер признавал факт работ фармкомпании по "направленной эволюции" вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Он (Уокер - ред.) заявил, что компания использует возможность проведения исследования "направленной эволюции" для повышения эффективности своих вакцин. Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил: "Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины", - сказал Кириллов на брифинге. Таким образом, по словам начальника войск РХБЗ, сотрудник Pfizer признал факт проведения исследований "направленной эволюции" с целью получения конкурентных преимуществ и увеличения прибыли. Кириллов уточнил, что Сенат США по поводу высказываний Уокера запросил министерство здравоохранения. В запросе сделана попытка оценить достоверность сведений, полученных американской некоммерческой организацией "Проект Веритас" от Уокера.
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, войска рхбз, сша, pfizer, inc.
В мире, Войска РХБЗ, США, Pfizer, Inc.
РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов
Начальник РХБЗ Кириллов: в Pfizer признались в работе по направленной эволюции вирусов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Директор Pfizer по исследованиям Джордан Уокер признавал факт работ фармкомпании по "направленной эволюции" вирусов, заявил
начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Он (Уокер - ред.) заявил, что компания использует возможность проведения исследования "направленной эволюции" для повышения эффективности своих вакцин. Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил: "Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины", - сказал Кириллов на брифинге.
Таким образом, по словам начальника войск РХБЗ, сотрудник Pfizer признал факт проведения исследований "направленной эволюции" с целью получения конкурентных преимуществ и увеличения прибыли.
Кириллов уточнил, что Сенат США по поводу высказываний Уокера запросил министерство здравоохранения. В запросе сделана попытка оценить достоверность сведений, полученных американской некоммерческой организацией "Проект Веритас" от Уокера.
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