https://ria.ru/20230310/virusy-1857038687.html

РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов

РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов - РИА Новости, 10.03.2023

РХБЗ: в Pfizer признались в работе по "направленной эволюции" вирусов

Директор Pfizer по исследованиям Джордан Уокер признавал факт работ фармкомпании по "направленной эволюции" вирусов, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:27

2023-03-10T15:27

2023-03-10T16:19

в мире

войска рхбз

сша

pfizer, inc.

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Директор Pfizer по исследованиям Джордан Уокер признавал факт работ фармкомпании по "направленной эволюции" вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Он (Уокер - ред.) заявил, что компания использует возможность проведения исследования "направленной эволюции" для повышения эффективности своих вакцин. Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил: "Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины", - сказал Кириллов на брифинге. Таким образом, по словам начальника войск РХБЗ, сотрудник Pfizer признал факт проведения исследований "направленной эволюции" с целью получения конкурентных преимуществ и увеличения прибыли. Кириллов уточнил, что Сенат США по поводу высказываний Уокера запросил министерство здравоохранения. В запросе сделана попытка оценить достоверность сведений, полученных американской некоммерческой организацией "Проект Веритас" от Уокера.

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, войска рхбз, сша, pfizer, inc.