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СМИ: посол США призвал Орбана отвернуться от России - РИА Новости, 10.03.2023
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16:02 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/vengriya-1857048198.html
СМИ: посол США призвал Орбана отвернуться от России
СМИ: посол США призвал Орбана отвернуться от России - РИА Новости, 10.03.2023
СМИ: посол США призвал Орбана отвернуться от России
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман призвал венгерского премьера Виктора Орбана отвернуться от РФ и укрепить связи с западными союзниками, по его мнению, для... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:02
2023-03-10T16:02
венгрия
россия
виктор орбан
в мире
сша
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман призвал венгерского премьера Виктора Орбана отвернуться от РФ и укрепить связи с западными союзниками, по его мнению, для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, передает агентство Блумберг. Как сообщает агентство, по мнению американского посла, Орбан находится на перепутье, и для него "настало время" отвернуться от России и укреплять связи с союзниками на Западе. "Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути ... Пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами", - приводит агентство заявление Прессмана. В четверг премьер Венгрии заявил, что страна заинтересована в сохранении связей с РФ, но не уверена, что это возможно. Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. Так, еще в мае премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии". Летом он признавался, что "поначалу думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она теперь везде задыхается".
https://ria.ru/20230302/evropa-1855460960.html
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855466922.html
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венгрия, россия, виктор орбан, в мире, сша, евросоюз
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, В мире, США, Евросоюз
СМИ: посол США призвал Орбана отвернуться от России

Bloomberg: посол США Прессман призвал Орбана укрепить связи с Западом вместо России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман призвал венгерского премьера Виктора Орбана отвернуться от РФ и укрепить связи с западными союзниками, по его мнению, для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, передает агентство Блумберг.
Как сообщает агентство, по мнению американского посла, Орбан находится на перепутье, и для него "настало время" отвернуться от России и укреплять связи с союзниками на Западе. "Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути ... Пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами", - приводит агентство заявление Прессмана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Орбан заявил, что Европа должна принимать позицию России
2 марта, 18:23
В четверг премьер Венгрии заявил, что страна заинтересована в сохранении связей с РФ, но не уверена, что это возможно. Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. Так, еще в мае премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии". Летом он признавался, что "поначалу думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она теперь везде задыхается".
Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Орбан считает, что Трамп разрешил бы украинский конфликт за недели
2 марта, 18:49
 
ВенгрияРоссияВиктор ОрбанВ миреСШАЕвросоюз
 
 
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