https://ria.ru/20230310/vengriya-1857048198.html

СМИ: посол США призвал Орбана отвернуться от России

СМИ: посол США призвал Орбана отвернуться от России - РИА Новости, 10.03.2023

СМИ: посол США призвал Орбана отвернуться от России

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман призвал венгерского премьера Виктора Орбана отвернуться от РФ и укрепить связи с западными союзниками, по его мнению, для... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:02

2023-03-10T16:02

2023-03-10T16:02

венгрия

россия

виктор орбан

в мире

сша

евросоюз

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман призвал венгерского премьера Виктора Орбана отвернуться от РФ и укрепить связи с западными союзниками, по его мнению, для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, передает агентство Блумберг. Как сообщает агентство, по мнению американского посла, Орбан находится на перепутье, и для него "настало время" отвернуться от России и укреплять связи с союзниками на Западе. "Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути ... Пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами", - приводит агентство заявление Прессмана. В четверг премьер Венгрии заявил, что страна заинтересована в сохранении связей с РФ, но не уверена, что это возможно. Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. Так, еще в мае премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии". Летом он признавался, что "поначалу думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она теперь везде задыхается".

https://ria.ru/20230302/evropa-1855460960.html

https://ria.ru/20230302/ukraina-1855466922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, россия, виктор орбан, в мире, сша, евросоюз