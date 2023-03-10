https://ria.ru/20230310/vakitsny-1857038414.html
Минобороны: США с 2017 года разрабатывали вакцины, вызывающие болезни
Минобороны: США с 2017 года разрабатывали вакцины, вызывающие болезни - РИА Новости, 10.03.2023
Минобороны: США с 2017 года разрабатывали вакцины, вызывающие болезни
Минобороны России располагает информацией, что с 2017 года США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения, заявил на брифинге... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:26
2023-03-10T15:26
2023-03-10T15:26
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Минобороны России располагает информацией, что с 2017 года США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "По имеющейся информации, разработка вакцин данного типа (мРНК-вакцин – ред.) проводилась на средства госбюджета США с 2017 года и к моменту появления коммерчески доступных препаратов было понятно, что они могут вызывать развитие сопутствующих заболеваний и серьезные осложнения… менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, инсульт", - сказал он. Кириллов подчеркнул, цитируя бывшую сотрудницу американской фармкомпании Pfizer Карен Кингстон, что её продукция "по определению является биологическим оружием", поскольку, американское законодательство определяет биологическое оружие как "любой биологический агент, токсин или устройство доставки" - под это определение подходят вакцины с технологией мРНК. "Лечить побочные эффекты вакцинации также предлагалось препаратами компаний Pfizer и "Модерна", которые уже получили многомиллиардные государственные контракты. Подобный подход позволяет американским фармпроизводителям в полной мере использовать появление новых патогенов в своих интересах и получать неограниченную прибыль", - отметил начальник войск РХБЗ РФ.
https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854720098.html
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россия, сша, игорь кириллов, войска рхбз, в мире
Россия, США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, В мире
Минобороны: США с 2017 года разрабатывали вакцины, вызывающие болезни
Минобороны: США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Минобороны России располагает информацией, что с 2017 года США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"По имеющейся информации, разработка вакцин данного типа (мРНК-вакцин – ред.) проводилась на средства госбюджета США с 2017 года и к моменту появления коммерчески доступных препаратов было понятно, что они могут вызывать развитие сопутствующих заболеваний и серьезные осложнения… менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, инсульт", - сказал он.
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Кириллов подчеркнул, цитируя бывшую сотрудницу американской фармкомпании Pfizer Карен Кингстон, что её продукция "по определению является биологическим оружием", поскольку, американское законодательство определяет биологическое оружие как "любой биологический агент, токсин или устройство доставки" - под это определение подходят вакцины с технологией мРНК.
"Лечить побочные эффекты вакцинации также предлагалось препаратами компаний Pfizer и "Модерна", которые уже получили многомиллиардные государственные контракты. Подобный подход позволяет американским фармпроизводителям в полной мере использовать появление новых патогенов в своих интересах и получать неограниченную прибыль", - отметил начальник войск РХБЗ РФ.
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