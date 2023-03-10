https://ria.ru/20230310/uverennost-1857105520.html

РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес

РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес - РИА Новости, 10.03.2023

РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес

Женщины во всем мире на 20% меньше уверены в своих способностях начать бизнес, в отличие от мужчин, и примерно на 10% чаще опасаются неудачи, рассказала со... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:15

2023-03-10T18:15

2023-03-10T18:15

ханты-мансийский автономный округ

вероника никишина

россия

наталья комарова

совет федерации рф

ханты-мансийский автономный округ

союз женщин россии

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщины во всем мире на 20% меньше уверены в своих способностях начать бизнес, в отличие от мужчин, и примерно на 10% чаще опасаются неудачи, рассказала со ссылкой на результаты исследований Глобального мониторинга предпринимательства (GEM) генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Российский экспортный центр разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогали женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую не знакомы мужчинам. И мы видим, что зачастую именно женщины, работающие в семейном или крупном бизнесе, показывают нам примеры лучших практик в экспорте. Поддерживать женщин нужно, и то, что сегодня в нашей встрече принимает участие и губернатор, и сенатор от региона говорит о том, что в Югре уделяют особое внимание развитию женского экспорта и женского предпринимательства в целом", - сказала Никишина в ходе выступления на встрече с предпринимателями-экспортерами Югры, участницами Евразийского объединения женщин-региональных лидеров Евразийского женского форума.Во встрече также принимали участие единственная в России женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов."Развитие женского предпринимательства и женского экспорта - это аспект, который необходимо учитывать при формировании стратегии развития региона и экономики страны в целом. Ведь именно женщины чаще всего руководят компаниями малого и среднего бизнеса, который может стать точкой роста в нынешних условиях. Кроме того, поддержка женщин-экспортеров помогает расширить границы и формировать культуру женского предпринимательства на кросс-культурном уровне", - отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.Она подчеркнула, что поддержка женского предпринимательства – важное направление работы Совета Евразийского женского форума, Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, Союза женщин России, Российского экспортного центра."Очень важно, что на сегодняшней встрече мы говорим в том числе о тех задачах по поддержке женского предпринимательства, для решения которых необходимо содействие и региональных властей, и Совета Федерации", - отметил сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов.

https://ria.ru/20230310/programma-1856961679.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вероника никишина, россия, наталья комарова, совет федерации рф, ханты-мансийский автономный округ, союз женщин россии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)