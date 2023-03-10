РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова во время встречи с женщинами-предпринимателями Югры в Ханты-Мансийске
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщины во всем мире на 20% меньше уверены в своих способностях начать бизнес, в отличие от мужчин, и примерно на 10% чаще опасаются неудачи, рассказала со ссылкой на результаты исследований Глобального мониторинга предпринимательства (GEM) генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Российский экспортный центр разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогали женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую не знакомы мужчинам. И мы видим, что зачастую именно женщины, работающие в семейном или крупном бизнесе, показывают нам примеры лучших практик в экспорте. Поддерживать женщин нужно, и то, что сегодня в нашей встрече принимает участие и губернатор, и сенатор от региона говорит о том, что в Югре уделяют особое внимание развитию женского экспорта и женского предпринимательства в целом", - сказала Никишина в ходе выступления на встрече с предпринимателями-экспортерами Югры, участницами Евразийского объединения женщин-региональных лидеров Евразийского женского форума.
Во встрече также принимали участие единственная в России женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов.
"Развитие женского предпринимательства и женского экспорта - это аспект, который необходимо учитывать при формировании стратегии развития региона и экономики страны в целом. Ведь именно женщины чаще всего руководят компаниями малого и среднего бизнеса, который может стать точкой роста в нынешних условиях. Кроме того, поддержка женщин-экспортеров помогает расширить границы и формировать культуру женского предпринимательства на кросс-культурном уровне", - отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
"Российский экспортный центр разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогали женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую не знакомы мужчинам. И мы видим, что зачастую именно женщины, работающие в семейном или крупном бизнесе, показывают нам примеры лучших практик в экспорте. Поддерживать женщин нужно, и то, что сегодня в нашей встрече принимает участие и губернатор, и сенатор от региона говорит о том, что в Югре уделяют особое внимание развитию женского экспорта и женского предпринимательства в целом", - сказала Никишина в ходе выступления на встрече с предпринимателями-экспортерами Югры, участницами Евразийского объединения женщин-региональных лидеров Евразийского женского форума.
Во встрече также принимали участие единственная в России женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов.
"Развитие женского предпринимательства и женского экспорта - это аспект, который необходимо учитывать при формировании стратегии развития региона и экономики страны в целом. Ведь именно женщины чаще всего руководят компаниями малого и среднего бизнеса, который может стать точкой роста в нынешних условиях. Кроме того, поддержка женщин-экспортеров помогает расширить границы и формировать культуру женского предпринимательства на кросс-культурном уровне", - отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Она подчеркнула, что поддержка женского предпринимательства – важное направление работы Совета Евразийского женского форума, Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, Союза женщин России, Российского экспортного центра.
"Очень важно, что на сегодняшней встрече мы говорим в том числе о тех задачах по поддержке женского предпринимательства, для решения которых необходимо содействие и региональных властей, и Совета Федерации", - отметил сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов.
"Очень важно, что на сегодняшней встрече мы говорим в том числе о тех задачах по поддержке женского предпринимательства, для решения которых необходимо содействие и региональных властей, и Совета Федерации", - отметил сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов.