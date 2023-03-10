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РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес - РИА Новости, 10.03.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:15 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/uverennost-1857105520.html
РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес
РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес - РИА Новости, 10.03.2023
РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес
Женщины во всем мире на 20% меньше уверены в своих способностях начать бизнес, в отличие от мужчин, и примерно на 10% чаще опасаются неудачи, рассказала со... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:15
2023-03-10T18:15
ханты-мансийский автономный округ
вероника никишина
россия
наталья комарова
совет федерации рф
ханты-мансийский автономный округ
союз женщин россии
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщины во всем мире на 20% меньше уверены в своих способностях начать бизнес, в отличие от мужчин, и примерно на 10% чаще опасаются неудачи, рассказала со ссылкой на результаты исследований Глобального мониторинга предпринимательства (GEM) генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Российский экспортный центр разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогали женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую не знакомы мужчинам. И мы видим, что зачастую именно женщины, работающие в семейном или крупном бизнесе, показывают нам примеры лучших практик в экспорте. Поддерживать женщин нужно, и то, что сегодня в нашей встрече принимает участие и губернатор, и сенатор от региона говорит о том, что в Югре уделяют особое внимание развитию женского экспорта и женского предпринимательства в целом", - сказала Никишина в ходе выступления на встрече с предпринимателями-экспортерами Югры, участницами Евразийского объединения женщин-региональных лидеров Евразийского женского форума.Во встрече также принимали участие единственная в России женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов."Развитие женского предпринимательства и женского экспорта - это аспект, который необходимо учитывать при формировании стратегии развития региона и экономики страны в целом. Ведь именно женщины чаще всего руководят компаниями малого и среднего бизнеса, который может стать точкой роста в нынешних условиях. Кроме того, поддержка женщин-экспортеров помогает расширить границы и формировать культуру женского предпринимательства на кросс-культурном уровне", - отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.Она подчеркнула, что поддержка женского предпринимательства – важное направление работы Совета Евразийского женского форума, Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, Союза женщин России, Российского экспортного центра."Очень важно, что на сегодняшней встрече мы говорим в том числе о тех задачах по поддержке женского предпринимательства, для решения которых необходимо содействие и региональных властей, и Совета Федерации", - отметил сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов.
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вероника никишина, россия, наталья комарова, совет федерации рф, ханты-мансийский автономный округ, союз женщин россии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Вероника Никишина, Россия, Наталья Комарова, Совет Федерации РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, Союз женщин России, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: женщины меньше мужчин уверены в своих способностях начать бизнес

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова во время встречи с женщинами-предпринимателями Югры в Ханты-Мансийске
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова во время встречи с женщинами-предпринимателями Югры в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщины во всем мире на 20% меньше уверены в своих способностях начать бизнес, в отличие от мужчин, и примерно на 10% чаще опасаются неудачи, рассказала со ссылкой на результаты исследований Глобального мониторинга предпринимательства (GEM) генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

"Российский экспортный центр разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогали женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую не знакомы мужчинам. И мы видим, что зачастую именно женщины, работающие в семейном или крупном бизнесе, показывают нам примеры лучших практик в экспорте. Поддерживать женщин нужно, и то, что сегодня в нашей встрече принимает участие и губернатор, и сенатор от региона говорит о том, что в Югре уделяют особое внимание развитию женского экспорта и женского предпринимательства в целом", - сказала Никишина в ходе выступления на встрече с предпринимателями-экспортерами Югры, участницами Евразийского объединения женщин-региональных лидеров Евразийского женского форума.

Во встрече также принимали участие единственная в России женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов.

"Развитие женского предпринимательства и женского экспорта - это аспект, который необходимо учитывать при формировании стратегии развития региона и экономики страны в целом. Ведь именно женщины чаще всего руководят компаниями малого и среднего бизнеса, который может стать точкой роста в нынешних условиях. Кроме того, поддержка женщин-экспортеров помогает расширить границы и формировать культуру женского предпринимательства на кросс-культурном уровне", - отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Она подчеркнула, что поддержка женского предпринимательства – важное направление работы Совета Евразийского женского форума, Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, Союза женщин России, Российского экспортного центра.

"Очень важно, что на сегодняшней встрече мы говорим в том числе о тех задачах по поддержке женского предпринимательства, для решения которых необходимо содействие и региональных властей, и Совета Федерации", - отметил сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругВероника НикишинаРоссияНаталья КомароваСовет Федерации РФХанты-Мансийский автономный округСоюз женщин РоссииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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