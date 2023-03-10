https://ria.ru/20230310/uran-1856940939.html
Запрет ввоза в США урана из России невозможен, считает эксперт
Запрет ввоза в США урана из России невозможен, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2023
Запрет ввоза в США урана из России невозможен, считает эксперт
Возможный запрет на ввоз в США обогащенного урана из России так сильно ударит по экономике американской атомной отрасли, что такой шаг в ближайшие годы... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:53
2023-03-10T10:53
2023-03-10T10:53
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магатэ
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Возможный запрет на ввоз в США обогащенного урана из России так сильно ударит по экономике американской атомной отрасли, что такой шаг в ближайшие годы невозможен, но если все же такое решение формально будет принято, то в конце концов окажется лишь пропагандистской фикцией, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Накануне группа американских сенаторов в своем заявлении предложила запретить импорт урана из РФ. "Раньше в мировой атомной энергетике была одна вещь, на которую можно было смотреть бесконечно – то, как Польша собирается строить АЭС (и все никак не соберется). Теперь появилась вторая – как американские политики пытаются запретить импорт обогащённого уранового продукта из России", - сказал Уваров. "На самом деле запрет на ввоз в США обогащенного урана российского производства настолько сильно ударит по экономике американской атомной отрасли, что я просто не верю в возможность такого запрета, по крайней мере, в ближайшие годы. А если запрет все же будет принят, то его, по американскому обыкновению, обставят таким количеством исключений из запрета, что запрет окажется пропагандистской фикцией", - подчеркнул эксперт. С учетом того, что целый ряд американских АЭС с точки зрения экономики работает или в ноль, или даже в минус, повышение цен на ядерное топливо из-за отказа от российского урана "станет той соломинкой, что переломит спину верблюду", говорил Уваров агентству ранее. Атомная энергетика США является крупнейшей в мире по объему вырабатываемой электроэнергии. Как следует из базы данных PRIS МАГАТЭ, сейчас в США эксплуатируются 93 атомных энергоблока суммарной установленной электрической мощностью 95,5 ГВт, вырабатывающих примерно 20% электроэнергии в стране. Доля России в поставках урана для нужд атомной энергетики США составляет около 20%.
https://ria.ru/20220825/uran-1811973423.html
https://ria.ru/20220505/ssha-1787091479.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, польша, александр уваров, магатэ, в мире
США, Россия, Польша, Александр Уваров, МАГАТЭ, В мире
Запрет ввоза в США урана из России невозможен, считает эксперт
Эксперт Уваров: запрет ввоза в США урана из России сильно ударит по американской отрасли
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Возможный запрет на ввоз в США обогащенного урана из России так сильно ударит по экономике американской атомной отрасли, что такой шаг в ближайшие годы невозможен, но если все же такое решение формально будет принято, то в конце концов окажется лишь пропагандистской фикцией, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Накануне группа американских сенаторов в своем заявлении предложила запретить импорт урана из РФ.
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана
"Раньше в мировой атомной энергетике была одна вещь, на которую можно было смотреть бесконечно – то, как Польша
собирается строить АЭС (и все никак не соберется). Теперь появилась вторая – как американские политики пытаются запретить импорт обогащённого уранового продукта из России", - сказал Уваров.
"На самом деле запрет на ввоз в США обогащенного урана российского производства настолько сильно ударит по экономике американской атомной отрасли, что я просто не верю в возможность такого запрета, по крайней мере, в ближайшие годы. А если запрет все же будет принят, то его, по американскому обыкновению, обставят таким количеством исключений из запрета, что запрет окажется пропагандистской фикцией", - подчеркнул эксперт.
С учетом того, что целый ряд американских АЭС с точки зрения экономики работает или в ноль, или даже в минус, повышение цен на ядерное топливо из-за отказа от российского урана "станет той соломинкой, что переломит спину верблюду", говорил Уваров агентству ранее.
Атомная энергетика США является крупнейшей в мире по объему вырабатываемой электроэнергии. Как следует из базы данных PRIS МАГАТЭ
, сейчас в США эксплуатируются 93 атомных энергоблока суммарной установленной электрической мощностью 95,5 ГВт, вырабатывающих примерно 20% электроэнергии в стране. Доля России в поставках урана для нужд атомной энергетики США составляет около 20%.
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