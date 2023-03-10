https://ria.ru/20230310/uran-1856940939.html

Запрет ввоза в США урана из России невозможен, считает эксперт

Запрет ввоза в США урана из России невозможен, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2023

Запрет ввоза в США урана из России невозможен, считает эксперт

Возможный запрет на ввоз в США обогащенного урана из России так сильно ударит по экономике американской атомной отрасли, что такой шаг в ближайшие годы... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:53

2023-03-10T10:53

2023-03-10T10:53

сша

россия

польша

александр уваров

магатэ

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789190_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_8bdc46a77e7ee441a3cdfe1ef67ea6f9.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Возможный запрет на ввоз в США обогащенного урана из России так сильно ударит по экономике американской атомной отрасли, что такой шаг в ближайшие годы невозможен, но если все же такое решение формально будет принято, то в конце концов окажется лишь пропагандистской фикцией, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Накануне группа американских сенаторов в своем заявлении предложила запретить импорт урана из РФ. "Раньше в мировой атомной энергетике была одна вещь, на которую можно было смотреть бесконечно – то, как Польша собирается строить АЭС (и все никак не соберется). Теперь появилась вторая – как американские политики пытаются запретить импорт обогащённого уранового продукта из России", - сказал Уваров. "На самом деле запрет на ввоз в США обогащенного урана российского производства настолько сильно ударит по экономике американской атомной отрасли, что я просто не верю в возможность такого запрета, по крайней мере, в ближайшие годы. А если запрет все же будет принят, то его, по американскому обыкновению, обставят таким количеством исключений из запрета, что запрет окажется пропагандистской фикцией", - подчеркнул эксперт. С учетом того, что целый ряд американских АЭС с точки зрения экономики работает или в ноль, или даже в минус, повышение цен на ядерное топливо из-за отказа от российского урана "станет той соломинкой, что переломит спину верблюду", говорил Уваров агентству ранее. Атомная энергетика США является крупнейшей в мире по объему вырабатываемой электроэнергии. Как следует из базы данных PRIS МАГАТЭ, сейчас в США эксплуатируются 93 атомных энергоблока суммарной установленной электрической мощностью 95,5 ГВт, вырабатывающих примерно 20% электроэнергии в стране. Доля России в поставках урана для нужд атомной энергетики США составляет около 20%.

https://ria.ru/20220825/uran-1811973423.html

https://ria.ru/20220505/ssha-1787091479.html

сша

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, польша, александр уваров, магатэ, в мире