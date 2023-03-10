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Легойда прокомментировал гонения на монахов УПЦ на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
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Религия
 
19:33 10.03.2023 (обновлено: 21:56 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/upts-1857129267.html
Легойда прокомментировал гонения на монахов УПЦ на Украине
Легойда прокомментировал гонения на монахов УПЦ на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
Легойда прокомментировал гонения на монахов УПЦ на Украине
Требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оставить здания Киево-Печерской Лавры - это апогей беззакония и будет навсегда вписано в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:33
2023-03-10T21:56
религия
владимир легойда
московский патриархат
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оставить здания Киево-Печерской Лавры - это апогей беззакония и будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, заявил в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания до 29 марта."Это решение – апогей беззакония. Беззакония, которое творится в отношении миллионов верующих украинцев на протяжении последних лет. Украинская Православная Церковь все это время подвергалась постоянно усиливающемуся давлению. Учащались случаи захватов, поджогов и осквернений храмов, нападений на священнослужителей, звучали многочисленные угрозы… Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире", – написал Легойда в своем канале в Telegram.Русская православная церковь "молитвой и сердцем с теми, кого изгоняют из великой святыни", добавил он.
https://ria.ru/20230217/upts-1852638998.html
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владимир легойда, московский патриархат, украинская православная церковь
Религия, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Украинская православная церковь
Легойда прокомментировал гонения на монахов УПЦ на Украине

Легойда назвал требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру апогеем беззакония

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оставить здания Киево-Печерской Лавры - это апогей беззакония и будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, заявил в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания до 29 марта.
"Это решение – апогей беззакония. Беззакония, которое творится в отношении миллионов верующих украинцев на протяжении последних лет. Украинская Православная Церковь все это время подвергалась постоянно усиливающемуся давлению. Учащались случаи захватов, поджогов и осквернений храмов, нападений на священнослужителей, звучали многочисленные угрозы… Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире", – написал Легойда в своем канале в Telegram.
Русская православная церковь "молитвой и сердцем с теми, кого изгоняют из великой святыни", добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Зеленский гонениями против УПЦ пытается убить Украину, заявил МИД
17 февраля, 12:34
 
РелигияВладимир ЛегойдаМосковский ПатриархатУкраинская православная церковь
 
 
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