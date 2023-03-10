https://ria.ru/20230310/upts-1857129267.html

Легойда прокомментировал гонения на монахов УПЦ на Украине

Легойда прокомментировал гонения на монахов УПЦ на Украине - РИА Новости, 10.03.2023

Легойда прокомментировал гонения на монахов УПЦ на Украине

Требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оставить здания Киево-Печерской Лавры - это апогей беззакония и будет навсегда вписано в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:33

2023-03-10T19:33

2023-03-10T21:56

религия

владимир легойда

московский патриархат

украинская православная церковь

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оставить здания Киево-Печерской Лавры - это апогей беззакония и будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, заявил в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания до 29 марта."Это решение – апогей беззакония. Беззакония, которое творится в отношении миллионов верующих украинцев на протяжении последних лет. Украинская Православная Церковь все это время подвергалась постоянно усиливающемуся давлению. Учащались случаи захватов, поджогов и осквернений храмов, нападений на священнослужителей, звучали многочисленные угрозы… Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире", – написал Легойда в своем канале в Telegram.Русская православная церковь "молитвой и сердцем с теми, кого изгоняют из великой святыни", добавил он.

https://ria.ru/20230217/upts-1852638998.html

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владимир легойда, московский патриархат, украинская православная церковь