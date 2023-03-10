https://ria.ru/20230310/ukraina-1857095757.html

Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО помогают Киеву для галочки

Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО помогают Киеву для галочки - РИА Новости, 10.03.2023

Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО помогают Киеву для галочки

Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО помогают Украине только "для галочки", наращивая товарооборот с Россией и зарабатывая десятки... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:48

2023-03-10T17:48

2023-03-10T17:48

специальная военная операция на украине

украина

финляндия

владимир зеленский

санна марин

нато

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО помогают Украине только "для галочки", наращивая товарооборот с Россией и зарабатывая десятки миллиардов долларов на обходе санкций, при этом не назвав конкретных государств. "С одной стороны поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то передают. Так, помогли условно, для галочки. А с другой стороны, делают обход санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов, и по сравнению с довоенным периодом, имеют увеличенный товарооборот с РФ. Это касается многих стран, даже тех, кто входит в Евросоюз или является членом НАТО", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин в Киеве. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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Кирилл Волков

украина, финляндия, владимир зеленский, санна марин, нато, евросоюз, в мире, ситуация в днр и лнр