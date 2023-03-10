https://ria.ru/20230310/ukraina-1857089497.html

В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире

В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире - РИА Новости, 10.03.2023

В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире

Украина - не единственная проблема в этом мире, если еще много других проблем, которые требуют внимания международного сообщества, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:34

2023-03-10T17:34

2023-03-10T18:07

украина

китай

ван и (политик)

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Украина - не единственная проблема в этом мире, если еще много других проблем, которые требуют внимания международного сообщества, заявил в пятницу глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И по результатам ирано-саудовского диалога в Пекине."В этом мире существует не только украинская проблема. Есть еще очень много проблем, которые касаются мира и благополучия людей и нуждаются во внимании и в том, чтобы были приняты необходимые меры", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине.

https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html

украина

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, китай, ван и (политик), в мире, ситуация в днр и лнр