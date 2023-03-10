Рейтинг@Mail.ru
В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 10.03.2023 (обновлено: 18:07 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857089497.html
В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире
В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире - РИА Новости, 10.03.2023
В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире
Украина - не единственная проблема в этом мире, если еще много других проблем, которые требуют внимания международного сообщества, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:34
2023-03-10T18:07
украина
китай
ван и (политик)
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852996372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_288e4278907fc5682ddaba6c0934ede0.jpg
ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Украина - не единственная проблема в этом мире, если еще много других проблем, которые требуют внимания международного сообщества, заявил в пятницу глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И по результатам ирано-саудовского диалога в Пекине."В этом мире существует не только украинская проблема. Есть еще очень много проблем, которые касаются мира и благополучия людей и нуждаются во внимании и в том, чтобы были приняты необходимые меры", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине.
https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852996372_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_a308a8a1e16ad6ac317b9f1124a2d1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, китай, ван и (политик), в мире, ситуация в днр и лнр
Украина, Китай, Ван И (политик), Специальная военная операция на Украине, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире

Ван И призвал мировое сообщество обратить внимание на другие проблемы помимо Украины

© AP Photo / Petr David JosekГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Украина - не единственная проблема в этом мире, если еще много других проблем, которые требуют внимания международного сообщества, заявил в пятницу глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И по результатам ирано-саудовского диалога в Пекине.
"В этом мире существует не только украинская проблема. Есть еще очень много проблем, которые касаются мира и благополучия людей и нуждаются во внимании и в том, чтобы были приняты необходимые меры", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
США хотят, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку
3 марта, 23:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКитайВан И (политик)В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала