https://ria.ru/20230310/ukraina-1857089497.html
В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире
В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире - РИА Новости, 10.03.2023
В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире
Украина - не единственная проблема в этом мире, если еще много других проблем, которые требуют внимания международного сообщества, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:34
2023-03-10T17:34
2023-03-10T18:07
украина
китай
ван и (политик)
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852996372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_288e4278907fc5682ddaba6c0934ede0.jpg
ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Украина - не единственная проблема в этом мире, если еще много других проблем, которые требуют внимания международного сообщества, заявил в пятницу глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И по результатам ирано-саудовского диалога в Пекине."В этом мире существует не только украинская проблема. Есть еще очень много проблем, которые касаются мира и благополучия людей и нуждаются во внимании и в том, чтобы были приняты необходимые меры", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине.
https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852996372_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_a308a8a1e16ad6ac317b9f1124a2d1a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, китай, ван и (политик), в мире, ситуация в днр и лнр
Украина, Китай, Ван И (политик), Специальная военная операция на Украине, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире
Ван И призвал мировое сообщество обратить внимание на другие проблемы помимо Украины