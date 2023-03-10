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Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"* - РИА Новости, 10.03.2023
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17:26 10.03.2023 (обновлено: 17:49 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857085272.html
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"* - РИА Новости, 10.03.2023
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*
Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время своего визита в Киев посетила с Владимиром Зеленским похороны одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:26
2023-03-10T17:49
в мире
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украина
санна марин
владимир зеленский
правый сектор
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время своего визита в Киев посетила с Владимиром Зеленским похороны одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Дмитрия Коцюбайло, сообщили в пятницу в офисе Зеленского. Украинское издание "Страна" во вторник сообщило, что один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Дмитрий Коцюбайло уничтожен под Артемовском. Позже Зеленский подтвердил эту информацию. "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин, которая находится в нашей стране с визитом, приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-ой отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло, который погиб в бою под Бахмутом", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации украинского издания "Страна", Коцюбайло - уроженец Ивано-Франковской области, в "Правый сектор"* вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851387179.html
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в мире, россия, финляндия, украина, санна марин, владимир зеленский, правый сектор
В мире, Россия, Финляндия, Украина, Санна Марин, Владимир Зеленский, Правый сектор
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*

Зеленский и премьер Финляндии Марин посетили похороны лидера "Правого сектора" Коцюбайло

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время своего визита в Киев посетила с Владимиром Зеленским похороны одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Дмитрия Коцюбайло, сообщили в пятницу в офисе Зеленского.
Украинское издание "Страна" во вторник сообщило, что один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Дмитрий Коцюбайло уничтожен под Артемовском. Позже Зеленский подтвердил эту информацию.
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"Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин, которая находится в нашей стране с визитом, приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-ой отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло, который погиб в бою под Бахмутом", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
По информации украинского издания "Страна", Коцюбайло - уроженец Ивано-Франковской области, в "Правый сектор"* вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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7 марта, 20:19
 
В миреРоссияФинляндияУкраинаСанна МаринВладимир ЗеленскийПравый сектор
 
 
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