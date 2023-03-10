https://ria.ru/20230310/ukraina-1857085272.html

Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*

Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"* - РИА Новости, 10.03.2023

Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*

Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время своего визита в Киев посетила с Владимиром Зеленским похороны одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:26

2023-03-10T17:26

2023-03-10T17:49

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время своего визита в Киев посетила с Владимиром Зеленским похороны одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Дмитрия Коцюбайло, сообщили в пятницу в офисе Зеленского. Украинское издание "Страна" во вторник сообщило, что один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Дмитрий Коцюбайло уничтожен под Артемовском. Позже Зеленский подтвердил эту информацию. "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин, которая находится в нашей стране с визитом, приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-ой отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло, который погиб в бою под Бахмутом", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации украинского издания "Страна", Коцюбайло - уроженец Ивано-Франковской области, в "Правый сектор"* вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230211/ukraina-1851387179.html

https://ria.ru/20230307/lider-1856496598.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, украина, санна марин, владимир зеленский, правый сектор