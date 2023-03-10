https://ria.ru/20230310/ukraina-1857085272.html
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"* - РИА Новости, 10.03.2023
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*
Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время своего визита в Киев посетила с Владимиром Зеленским похороны одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:26
2023-03-10T17:26
2023-03-10T17:49
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время своего визита в Киев посетила с Владимиром Зеленским похороны одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Дмитрия Коцюбайло, сообщили в пятницу в офисе Зеленского. Украинское издание "Страна" во вторник сообщило, что один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Дмитрий Коцюбайло уничтожен под Артемовском. Позже Зеленский подтвердил эту информацию. "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин, которая находится в нашей стране с визитом, приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-ой отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло, который погиб в бою под Бахмутом", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации украинского издания "Страна", Коцюбайло - уроженец Ивано-Франковской области, в "Правый сектор"* вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851387179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, украина, санна марин, владимир зеленский, правый сектор
В мире, Россия, Финляндия, Украина, Санна Марин, Владимир Зеленский, Правый сектор
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*
Зеленский и премьер Финляндии Марин посетили похороны лидера "Правого сектора" Коцюбайло