https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html

"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине

"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине - РИА Новости, 10.03.2023

"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине

Вырисовывающая победа России разрушает мечты Соединенных Штатов о достижении своих целей в украинском кризисе, написал обозреватель Джаред Петерсон в статье для РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:57

2023-03-10T16:57

2023-03-10T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вырисовывающая победа России разрушает мечты Соединенных Штатов о достижении своих целей в украинском кризисе, написал обозреватель Джаред Петерсон в статье для American Thinker."Когда пытаешься узнать о положении дел на Украине, то натыкаешься на огромное количество очевидной лжи. Однако за ней скрывается картина решительной, поэтапной победы России", — отметил он.По словам журналиста, сейчас становится очевидным, что исход кризиса может оказаться далеко не таким, как мечтали в Вашингтоне. На Западе постепенно начинают осознавать масштабы катастрофы, спровоцированного ими конфликта, добавил он.При этом Петерсон заметил, что американская элита равнодушна к последствиям, которые могут стать финалом ситуации на Украине. Автор обратил внимание на то, что Белый дом намеренно затягивает этот разрушительный и безмерно опасный, невыигрышный конфликт, используя украинцев как пушечное мясо.

https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html

https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857052211.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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в мире, украина, россия, вашингтон (штат)