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"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 10.03.2023 (обновлено: 17:43 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине
"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине
Вырисовывающая победа России разрушает мечты Соединенных Штатов о достижении своих целей в украинском кризисе, написал обозреватель Джаред Петерсон в статье для РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:57
2023-03-10T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вырисовывающая победа России разрушает мечты Соединенных Штатов о достижении своих целей в украинском кризисе, написал обозреватель Джаред Петерсон в статье для American Thinker."Когда пытаешься узнать о положении дел на Украине, то натыкаешься на огромное количество очевидной лжи. Однако за ней скрывается картина решительной, поэтапной победы России", — отметил он.По словам журналиста, сейчас становится очевидным, что исход кризиса может оказаться далеко не таким, как мечтали в Вашингтоне. На Западе постепенно начинают осознавать масштабы катастрофы, спровоцированного ими конфликта, добавил он.При этом Петерсон заметил, что американская элита равнодушна к последствиям, которые могут стать финалом ситуации на Украине. Автор обратил внимание на то, что Белый дом намеренно затягивает этот разрушительный и безмерно опасный, невыигрышный конфликт, используя украинцев как пушечное мясо.
https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html
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украина
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат)
"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине

American Thinker: постепенно вырисовывается картина решительной победы России на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вырисовывающая победа России разрушает мечты Соединенных Штатов о достижении своих целей в украинском кризисе, написал обозреватель Джаред Петерсон в статье для American Thinker.
"Когда пытаешься узнать о положении дел на Украине, то натыкаешься на огромное количество очевидной лжи. Однако за ней скрывается картина решительной, поэтапной победы России", — отметил он.
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По словам журналиста, сейчас становится очевидным, что исход кризиса может оказаться далеко не таким, как мечтали в Вашингтоне. На Западе постепенно начинают осознавать масштабы катастрофы, спровоцированного ими конфликта, добавил он.
При этом Петерсон заметил, что американская элита равнодушна к последствиям, которые могут стать финалом ситуации на Украине. Автор обратил внимание на то, что Белый дом намеренно затягивает этот разрушительный и безмерно опасный, невыигрышный конфликт, используя украинцев как пушечное мясо.
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