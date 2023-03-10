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Жителя Нижнего Новгорода арестовали за помощь украинским спецслужбам - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857055625.html
Жителя Нижнего Новгорода арестовали за помощь украинским спецслужбам
Жителя Нижнего Новгорода арестовали за помощь украинским спецслужбам - РИА Новости, 10.03.2023
Жителя Нижнего Новгорода арестовали за помощь украинским спецслужбам
Житель Нижнего Новгорода арестован по новой статье УК РФ за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает УФСБ России по Нижегородской области. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:21
2023-03-10T16:21
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
нижний новгород
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода арестован по новой статье УК РФ за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает УФСБ России по Нижегородской области. Отмечается, что житель Нижнего Новгорода "инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины, в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней". Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). "После задержания обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности", - говорится в сообщении. Статью 275.1, санкция которой от 3 до 8 лет лишения свободы, ввели в Уголовный кодекс РФ в июле 2022 года.
https://ria.ru/20230304/zaderzhanie-1855805790.html
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происшествия, россия, нижний новгород, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителя Нижнего Новгорода арестовали за помощь украинским спецслужбам

ФСБ сообщила об аресте жителя Нижнего Новгорода за помощь украинским спецслужбам

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода арестован по новой статье УК РФ за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает УФСБ России по Нижегородской области.
Отмечается, что житель Нижнего Новгорода "инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины, в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней". Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).
"После задержания обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Статью 275.1, санкция которой от 3 до 8 лет лишения свободы, ввели в Уголовный кодекс РФ в июле 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияНижний НовгородУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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