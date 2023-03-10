https://ria.ru/20230310/ukraina-1857055625.html

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за помощь украинским спецслужбам

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за помощь украинским спецслужбам - РИА Новости, 10.03.2023

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за помощь украинским спецслужбам

Житель Нижнего Новгорода арестован по новой статье УК РФ за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает УФСБ России по Нижегородской области. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:21

2023-03-10T16:21

2023-03-10T16:21

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

нижний новгород

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода арестован по новой статье УК РФ за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает УФСБ России по Нижегородской области. Отмечается, что житель Нижнего Новгорода "инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины, в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней". Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). "После задержания обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности", - говорится в сообщении. Статью 275.1, санкция которой от 3 до 8 лет лишения свободы, ввели в Уголовный кодекс РФ в июле 2022 года.

https://ria.ru/20230304/zaderzhanie-1855805790.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, нижний новгород, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр