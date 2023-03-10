https://ria.ru/20230310/ukraina-1857016736.html

Боррель допустил совместные закупки более тяжелого вооружения для Украины

Боррель допустил совместные закупки более тяжелого вооружения для Украины - РИА Новости, 10.03.2023

Боррель допустил совместные закупки более тяжелого вооружения для Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не исключил, что совместные закупки для быстрых поставок оружия Украине могут в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:19

2023-03-10T14:19

2023-03-10T14:19

украина

жозеп боррель

евросоюз

в мире

оружие

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не исключил, что совместные закупки для быстрых поставок оружия Украине могут в будущем распространиться не только на боеприпасы, но и на более тяжелое вооружение, поскольку ЕС адаптируется к ситуации на месте, которая постоянно меняется, сообщает интернет-портал Euractiv. Боррель ранее предложил выделить один миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов на европейских складах. Он также отметил, что еще миллиард может быть выделен на совместные закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе. Отвечая на вопрос о том, может ли план по совместным закупкам касаться не только боеприпасов, но и распространиться и на более тяжелое вооружение, Боррель заявил, что ЕС "может быть столь же быстрым и в других потребностях". "Сегодня у нас война на истощение, завтра может быть война на передвижение, и тогда уровень расхода или использования боеприпасов будет меньше: мы адаптируется к ситуации, которая постоянно меняется на местах", - заявил изданию Боррель. Он также отметил, что решения по действиям на поле боя должна принимать Украина, а задача Европы - помогать ей оружием и снаряжением. По его словам, ЕС имеет финансовые возможности для помощи Украине, которые должны быть превращены в военные возможности и применены в боях. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230310/bomba-1856956210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, жозеп боррель, евросоюз, в мире, оружие