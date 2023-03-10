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В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 10.03.2023 (обновлено: 13:22 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856970638.html
В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны
В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны - РИА Новости, 10.03.2023
В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны
Несмотря на пропагандистские потоки ненависти и оболванивание украинского населения, там остаются ручейки трезвых подходов к будущим отношениям с Россией,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:32
2023-03-10T13:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Несмотря на пропагандистские потоки ненависти и оболванивание украинского населения, там остаются ручейки трезвых подходов к будущим отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в Киеве к диалогу с Москвой.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции"."Честно говоря, пока преждевременно так считать, но то, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к таким призывам в Киеве и могут ли они быть "тропинкой к завершению конфликта".
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856962434.html
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россия, украина, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны

Песков сообщил о наличии ручейков трезвого мышления на Украине по переговорам с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Несмотря на пропагандистские потоки ненависти и оболванивание украинского населения, там остаются ручейки трезвых подходов к будущим отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в Киеве к диалогу с Москвой.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции".
"Честно говоря, пока преждевременно так считать, но то, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к таким призывам в Киеве и могут ли они быть "тропинкой к завершению конфликта".
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией
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