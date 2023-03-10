https://ria.ru/20230310/ukraina-1856970638.html

В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны

В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны - РИА Новости, 10.03.2023

В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны

Несмотря на пропагандистские потоки ненависти и оболванивание украинского населения, там остаются ручейки трезвых подходов к будущим отношениям с Россией,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:32

2023-03-10T12:32

2023-03-10T13:22

специальная военная операция на украине

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украина

в мире

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Несмотря на пропагандистские потоки ненависти и оболванивание украинского населения, там остаются ручейки трезвых подходов к будущим отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в Киеве к диалогу с Москвой.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции"."Честно говоря, пока преждевременно так считать, но то, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к таким призывам в Киеве и могут ли они быть "тропинкой к завершению конфликта".

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856962434.html

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр