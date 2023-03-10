https://ria.ru/20230310/ukraina-1856970638.html
В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны
В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны - РИА Новости, 10.03.2023
В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны
Несмотря на пропагандистские потоки ненависти и оболванивание украинского населения, там остаются ручейки трезвых подходов к будущим отношениям с Россией,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:32
2023-03-10T12:32
2023-03-10T13:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Несмотря на пропагандистские потоки ненависти и оболванивание украинского населения, там остаются ручейки трезвых подходов к будущим отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в Киеве к диалогу с Москвой.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции"."Честно говоря, пока преждевременно так считать, но то, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к таким призывам в Киеве и могут ли они быть "тропинкой к завершению конфликта".
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856962434.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны
Песков сообщил о наличии ручейков трезвого мышления на Украине по переговорам с Россией
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Несмотря на пропагандистские потоки ненависти и оболванивание украинского населения, там остаются ручейки трезвых подходов к будущим отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в Киеве к диалогу с Москвой.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО
) Алексей Данилов
заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции".
"Честно говоря, пока преждевременно так считать, но то, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к таким призывам в Киеве и могут ли они быть "тропинкой к завершению конфликта".
В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией