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На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением - РИА Новости, 10.03.2023
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12:23 10.03.2023 (обновлено: 12:27 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856968632.html
На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением
На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением - РИА Новости, 10.03.2023
На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением
Суд на Украине приговорил жительницу Одессы к пяти годам лишения свободы за мошенничество с продажей военного снаряжения, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:23
2023-03-10T12:27
в мире
украина
одесса
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд на Украине приговорил жительницу Одессы к пяти годам лишения свободы за мошенничество с продажей военного снаряжения, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "К пяти годам за решеткой приговорена жительница Одессы, которая продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По информации ведомства, женщина в соцсетях отслеживала объявления о поиске военного снаряжения и предлагала свой товар. Отправить его обещала после предварительной оплаты. "Таким образом она получила более 50 тысяч гривен (около 1,4 тысячи долларов – ред.) за продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций. Заказчикам женщина ничего не отправила, поскольку на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей потратила на собственные нужды", - отметили в ведомстве.
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в мире, украина, одесса, генеральная прокуратура украины
В мире, Украина, Одесса, Генеральная прокуратура Украины
На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением

Суд дал жительнице Одессы пять лет тюрьмы за продажу несуществующего военного снаряжения

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд на Украине приговорил жительницу Одессы к пяти годам лишения свободы за мошенничество с продажей военного снаряжения, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"К пяти годам за решеткой приговорена жительница Одессы, которая продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, женщина в соцсетях отслеживала объявления о поиске военного снаряжения и предлагала свой товар. Отправить его обещала после предварительной оплаты.
"Таким образом она получила более 50 тысяч гривен (около 1,4 тысячи долларов – ред.) за продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций. Заказчикам женщина ничего не отправила, поскольку на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей потратила на собственные нужды", - отметили в ведомстве.
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