https://ria.ru/20230310/ukraina-1856968632.html

На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением

На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением - РИА Новости, 10.03.2023

На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением

Суд на Украине приговорил жительницу Одессы к пяти годам лишения свободы за мошенничество с продажей военного снаряжения, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:23

2023-03-10T12:23

2023-03-10T12:27

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд на Украине приговорил жительницу Одессы к пяти годам лишения свободы за мошенничество с продажей военного снаряжения, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "К пяти годам за решеткой приговорена жительница Одессы, которая продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По информации ведомства, женщина в соцсетях отслеживала объявления о поиске военного снаряжения и предлагала свой товар. Отправить его обещала после предварительной оплаты. "Таким образом она получила более 50 тысяч гривен (около 1,4 тысячи долларов – ред.) за продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций. Заказчикам женщина ничего не отправила, поскольку на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей потратила на собственные нужды", - отметили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, генеральная прокуратура украины