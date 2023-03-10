https://ria.ru/20230310/ukraina-1856968632.html
На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением
На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением - РИА Новости, 10.03.2023
На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением
Суд на Украине приговорил жительницу Одессы к пяти годам лишения свободы за мошенничество с продажей военного снаряжения, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:23
2023-03-10T12:23
2023-03-10T12:27
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд на Украине приговорил жительницу Одессы к пяти годам лишения свободы за мошенничество с продажей военного снаряжения, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "К пяти годам за решеткой приговорена жительница Одессы, которая продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По информации ведомства, женщина в соцсетях отслеживала объявления о поиске военного снаряжения и предлагала свой товар. Отправить его обещала после предварительной оплаты. "Таким образом она получила более 50 тысяч гривен (около 1,4 тысячи долларов – ред.) за продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций. Заказчикам женщина ничего не отправила, поскольку на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей потратила на собственные нужды", - отметили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, одесса, генеральная прокуратура украины
В мире, Украина, Одесса, Генеральная прокуратура Украины
На Украине женщине дали пять лет за мошенничество с военным снаряжением
Суд дал жительнице Одессы пять лет тюрьмы за продажу несуществующего военного снаряжения
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Суд на Украине приговорил жительницу Одессы к пяти годам лишения свободы за мошенничество с продажей военного снаряжения, сообщили
в офисе генпрокурора Украины.
"К пяти годам за решеткой приговорена жительница Одессы, которая продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, женщина в соцсетях отслеживала объявления о поиске военного снаряжения и предлагала свой товар. Отправить его обещала после предварительной оплаты.
"Таким образом она получила более 50 тысяч гривен (около 1,4 тысячи долларов – ред.) за продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций. Заказчикам женщина ничего не отправила, поскольку на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей потратила на собственные нужды", - отметили в ведомстве.
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