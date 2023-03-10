В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией
Депутат Белик: стремящиеся к переговорам с Россией украинцы устали от режима Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Стремление жителей Украины к переговорам с Россией показывает, что украинское общество устало от оголтелой пропаганды режима Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции".
"Стремление украинского общества к переговорам с Россией является опасным сигналом и серьезной фактической угрозой для существования режима Зеленского. Украинское общество устало от развязанной в стране оголтелой пропаганды, которая дает трещины. Данилов же чувствует, что земля у киевского режима уже подгорает под ногами", - сказал Белик. По его словам, украинское общество уже не надеется на "великую победу", обещанную Зеленским, и улучшение положения в стране.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.