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В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856962434.html
В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией
В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией - РИА Новости, 10.03.2023
В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией
Стремление жителей Украины к переговорам с Россией показывает, что украинское общество устало от оголтелой пропаганды режима Владимира Зеленского, заявил РИА... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:10
2023-03-10T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий белик
госдума рф
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Стремление жителей Украины к переговорам с Россией показывает, что украинское общество устало от оголтелой пропаганды режима Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции". "Стремление украинского общества к переговорам с Россией является опасным сигналом и серьезной фактической угрозой для существования режима Зеленского. Украинское общество устало от развязанной в стране оголтелой пропаганды, которая дает трещины. Данилов же чувствует, что земля у киевского режима уже подгорает под ногами", - сказал Белик. По его словам, украинское общество уже не надеется на "великую победу", обещанную Зеленским, и улучшение положения в стране. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855556261.html
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854607876.html
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в мире, россия, дмитрий белик, госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией

Депутат Белик: стремящиеся к переговорам с Россией украинцы устали от режима Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Стремление жителей Украины к переговорам с Россией показывает, что украинское общество устало от оголтелой пропаганды режима Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции".
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"Стремление украинского общества к переговорам с Россией является опасным сигналом и серьезной фактической угрозой для существования режима Зеленского. Украинское общество устало от развязанной в стране оголтелой пропаганды, которая дает трещины. Данилов же чувствует, что земля у киевского режима уже подгорает под ногами", - сказал Белик. По его словам, украинское общество уже не надеется на "великую победу", обещанную Зеленским, и улучшение положения в стране.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий БеликГосдума РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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