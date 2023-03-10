https://ria.ru/20230310/ukraina-1856962434.html

В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией

В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией - РИА Новости, 10.03.2023

В Госдуме прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией

Стремление жителей Украины к переговорам с Россией показывает, что украинское общество устало от оголтелой пропаганды режима Владимира Зеленского, заявил РИА... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:10

2023-03-10T12:10

2023-03-10T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий белик

госдума рф

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Стремление жителей Украины к переговорам с Россией показывает, что украинское общество устало от оголтелой пропаганды режима Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции". "Стремление украинского общества к переговорам с Россией является опасным сигналом и серьезной фактической угрозой для существования режима Зеленского. Украинское общество устало от развязанной в стране оголтелой пропаганды, которая дает трещины. Данилов же чувствует, что земля у киевского режима уже подгорает под ногами", - сказал Белик. По его словам, украинское общество уже не надеется на "великую победу", обещанную Зеленским, и улучшение положения в стране. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855556261.html

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854607876.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, дмитрий белик, госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр