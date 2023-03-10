https://ria.ru/20230310/ukraina-1856957116.html
Папа римский двумя словами описал Путина
Папа римский двумя словами описал Путина - РИА Новости, 10.03.2023
Папа римский двумя словами описал Путина
Папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании Rsi назвал российского президента Владимира Путина просвещенным человеком и заявил, что в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:51
2023-03-10T11:51
2023-03-10T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a186870816776781c839b810373a1436.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании Rsi назвал российского президента Владимира Путина просвещенным человеком и заявил, что в конфликте на Украине замешаны "имперские интересы" разных стран. Фрагменты беседы опубликовала газета la Reppublica."Я бы говорил с ним так же открыто, как говорю на публике. Он просвещенный человек", — сказал понтифик.При этом, по его словам, на Украине сосредоточены "имперские интересы, не только российской империи, но и империй с других сторон"."За немногим более чем сто лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годы, 1939-1945 годы, и нынешняя тоже мировая. Она начиналась по кусочкам, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война. Все крупные державы втянуты в нее. Поле битвы — Украина. Там борются все", — считает папа Франциск.Понтифик уже не раз говорил о том, что третья мировая война в условиях глобализации постоянно идет в отдельных частях мира, но по существу в нее вовлечены все. Он призывал прекратить конфликт на Украине и начать мирные переговоры.
https://ria.ru/20230310/putin-1856915833.html
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1856932131.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_74563c0aaeb38b97131c804f1468783f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), НАТО
Папа римский двумя словами описал Путина
Папа римский Франциск: в украинском конфликте замешаны имперские интересы разных стран