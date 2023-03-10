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Папа римский двумя словами описал Путина - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 10.03.2023 (обновлено: 14:34 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856957116.html
Папа римский двумя словами описал Путина
Папа римский двумя словами описал Путина - РИА Новости, 10.03.2023
Папа римский двумя словами описал Путина
Папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании Rsi назвал российского президента Владимира Путина просвещенным человеком и заявил, что в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:51
2023-03-10T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
нато
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании Rsi назвал российского президента Владимира Путина просвещенным человеком и заявил, что в конфликте на Украине замешаны "имперские интересы" разных стран. Фрагменты беседы опубликовала газета la Reppublica."Я бы говорил с ним так же открыто, как говорю на публике. Он просвещенный человек", — сказал понтифик.При этом, по его словам, на Украине сосредоточены "имперские интересы, не только российской империи, но и империй с других сторон"."За немногим более чем сто лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годы, 1939-1945 годы, и нынешняя тоже мировая. Она начиналась по кусочкам, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война. Все крупные державы втянуты в нее. Поле битвы — Украина. Там борются все", — считает папа Франциск.Понтифик уже не раз говорил о том, что третья мировая война в условиях глобализации постоянно идет в отдельных частях мира, но по существу в нее вовлечены все. Он призывал прекратить конфликт на Украине и начать мирные переговоры.
https://ria.ru/20230310/putin-1856915833.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), НАТО
Папа римский двумя словами описал Путина

Папа римский Франциск: в украинском конфликте замешаны имперские интересы разных стран

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании Rsi назвал российского президента Владимира Путина просвещенным человеком и заявил, что в конфликте на Украине замешаны "имперские интересы" разных стран. Фрагменты беседы опубликовала газета la Reppublica.
"Я бы говорил с ним так же открыто, как говорю на публике. Он просвещенный человек", — сказал понтифик.
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При этом, по его словам, на Украине сосредоточены "имперские интересы, не только российской империи, но и империй с других сторон".
"За немногим более чем сто лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годы, 1939-1945 годы, и нынешняя тоже мировая. Она начиналась по кусочкам, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война. Все крупные державы втянуты в нее. Поле битвы — Украина. Там борются все", — считает папа Франциск.
Понтифик уже не раз говорил о том, что третья мировая война в условиях глобализации постоянно идет в отдельных частях мира, но по существу в нее вовлечены все. Он призывал прекратить конфликт на Украине и начать мирные переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)НАТО
 
 
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