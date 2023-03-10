https://ria.ru/20230310/ukraina-1856945127.html

В США объяснили появление "украинской" версии о подрыве "Северных потоков"

В США объяснили появление "украинской" версии о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023

В США объяснили появление "украинской" версии о подрыве "Северных потоков"

Администрация Байдена, после того как ее уличили в подрыве "Северных потоков", хочет переложить ответственность на Украину, заявила бывшая член палаты... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:06

2023-03-10T11:06

2023-03-10T12:08

в мире

сша

украина

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тулси габбард

джо байден

нато

северный поток

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Администрация Байдена, после того как ее уличили в подрыве "Северных потоков", хочет переложить ответственность на Украину, заявила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.По мнению Габбард, и Белый дом, и Североатлантический альянс ждут серьезные последствия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Подрыв трубопроводов нанес огромный удар по экономике Германии, ключевой стране — участнице НАТО, полагает политик.Габбард и ранее критиковала американскую администрацию за позицию в отношении теракта на российских экспортных газопроводах. По ее словам, Белый дом лгал как по поводу того, что США не имеют к этому никакого отношения, так и по поводу того, что это якобы Россия взорвала собственную энергетическую инфраструктуру.В последние дни сразу несколько западных СМИ написали о том, что новые разведданные дают основание предположить, что за терактами на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка, а "спонсором" диверсии был украинский бизнесмен. В Кремле эти публикации назвали скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание.При этом на Западе по-прежнему не принимают во внимание расследование, опубликованное месяц назад Сеймуром Хершем. По его версии, взрывные устройства под российскими газопроводами заложили прошлым летом американские водолазы, а норвежцы несколько месяцев спустя привели ее в действие. Как полагает журналист, поводом для диверсии стали опасения Джо Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

https://ria.ru/20230305/ovatsii-1855917930.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, германия, тулси габбард, джо байден, нато, северный поток