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В США объяснили появление "украинской" версии о подрыве "Северных потоков"
В США объяснили появление "украинской" версии о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023
В США объяснили появление "украинской" версии о подрыве "Северных потоков"
Администрация Байдена, после того как ее уличили в подрыве "Северных потоков", хочет переложить ответственность на Украину, заявила бывшая член палаты... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:06
2023-03-10T11:06
2023-03-10T12:08
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Администрация Байдена, после того как ее уличили в подрыве "Северных потоков", хочет переложить ответственность на Украину, заявила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.По мнению Габбард, и Белый дом, и Североатлантический альянс ждут серьезные последствия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Подрыв трубопроводов нанес огромный удар по экономике Германии, ключевой стране — участнице НАТО, полагает политик.Габбард и ранее критиковала американскую администрацию за позицию в отношении теракта на российских экспортных газопроводах. По ее словам, Белый дом лгал как по поводу того, что США не имеют к этому никакого отношения, так и по поводу того, что это якобы Россия взорвала собственную энергетическую инфраструктуру.В последние дни сразу несколько западных СМИ написали о том, что новые разведданные дают основание предположить, что за терактами на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка, а "спонсором" диверсии был украинский бизнесмен. В Кремле эти публикации назвали скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание.При этом на Западе по-прежнему не принимают во внимание расследование, опубликованное месяц назад Сеймуром Хершем. По его версии, взрывные устройства под российскими газопроводами заложили прошлым летом американские водолазы, а норвежцы несколько месяцев спустя привели ее в действие. Как полагает журналист, поводом для диверсии стали опасения Джо Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
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в мире, сша, украина, германия, тулси габбард, джо байден, нато, северный поток
В мире, США, Украина, Германия, Тулси Габбард, Джо Байден, НАТО, Северный поток
В США объяснили появление "украинской" версии о подрыве "Северных потоков"
Тулси Габбард: администрация Байдена пытается переложить вину за "Северные потоки" на Киев
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Администрация Байдена, после того как ее уличили в подрыве "Северных потоков", хочет переложить ответственность на Украину, заявила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News
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«
"Вина США и НАТО настолько очевидна, что они придумали эту абсурдную теорию без каких-либо деталей о так называемой проукраинской группе", — сказала она.
По мнению Габбард, и Белый дом, и Североатлантический альянс ждут серьезные последствия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Подрыв трубопроводов нанес огромный удар по экономике Германии, ключевой стране — участнице НАТО, полагает политик.
Габбард
и ранее критиковала американскую администрацию за позицию в отношении теракта на российских экспортных газопроводах. По ее словам, Белый дом лгал как по поводу того, что США не имеют к этому никакого отношения, так и по поводу того, что это якобы Россия взорвала собственную энергетическую инфраструктуру.
В последние дни сразу несколько западных СМИ написали о том, что новые разведданные дают основание предположить, что за терактами на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка, а "спонсором" диверсии был украинский бизнесмен. В Кремле эти публикации назвали скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание.
При этом на Западе по-прежнему не принимают во внимание расследование, опубликованное месяц назад Сеймуром Хершем. По его версии, взрывные устройства под российскими газопроводами заложили прошлым летом американские водолазы, а норвежцы несколько месяцев спустя привели ее в действие. Как полагает журналист, поводом для диверсии стали опасения Джо Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Экс-кандидат в президенты США обличила "клику Байдена" и сорвала овации