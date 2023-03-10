https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html

Больше не марионетка. Чем Зеленский напугал Запад

Больше не марионетка. Чем Зеленский напугал Запад - РИА Новости, 10.03.2023

Больше не марионетка. Чем Зеленский напугал Запад

Европейские и американские СМИ обрушились с критикой на президента Украины. Одни ругают его за неспособность управлять государством, другим не нравится, как он... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:00

2023-03-10T08:00

2023-03-10T09:32

украина

артемовск

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Европейские и американские СМИ обрушились с критикой на президента Украины. Одни ругают его за неспособность управлять государством, другим не нравится, как он ведет боевые действия. Почему Запад ополчился на союзника — в материале РИА Новости.Город раздораНемецкая газета Bild сообщила о конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который, как считается, очень популярен в стране. Источники издания утверждают, что генерал требовал отступить из Артемовска еще несколько недель назад.Солдаты тоже не понимают, зачем им удерживать населенный пункт, который вот-вот окажется в полном окружении. Однако Зеленский не выводит группировку из города, надеясь, что Россия понесет там большие потери. При этом Bild указывает, что сначала Артемовск был ловушкой для российских войск, а теперь стал ею для ВСУ.По данным телеканала CNN, украинские потери растут, а моральный дух падает. При этом сам город не так уж и важен. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что бои за Артемовск имеют больше символическое, чем стратегическое значение. То же самое, впрочем, говорили о Волновахе, Лисичанске и Северодонецке.Информация о конфликте между президентом и главкомом просачивалась и раньше. Так, СМИ писали, что Зеленский пытался переложить на Залужного ответственность за бедственное положение ВСУ на "Азовстали" и перегибы при мобилизации. Генерал, в свою очередь, призывал главу государства вывести войска из Лисичанска и Северодонецка, а не ждать, когда солдаты погибнут или попадут в плен. Официальный Киев все это отрицал.С Артемовском иначе. В ответ на публикации западных СМИ в офисе президента Украины пояснили, что Зеленский спрашивал Залужного, как поступить с городом, и тот якобы высказался за продолжение оборонительной операции. Сам главком ничего не прокомментировал.Вместе с тем 3 и 4 марта в уже практически окруженном Артемовске побывали командующие Сухопутными войсками и Силами специальных операций ВСУ Александр Сырский и Виктор Хоренко. Заслушали доклады командиров, признали, что ситуация тяжелая, но велели держаться. Хоренко подчеркнул, что ВСУ ежедневно работают над увеличением потерь россиян.С другой стороны, 2 марта член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки от оппозиционной партии "Голос" Сергей Рахманин сообщил, что Артемовск защищать больше незачем. На следующий день бывший генпрокурор Украины, а ныне оператор ударных беспилотников Юрий Луценко получил "персональный приказ" покинуть город. Он подчинился "без удовольствия". По его словам, Зеленский оставил обороняющихся без "глаз БПЛА" и обрек на поражение.Бульдоги под ковромАмериканское издание Politico отмечает, что Зеленский выстраивает вертикаль власти лично под себя.На это указали депутаты Верховной рады от "Голоса" и "Европейской солидарности", которых связывают с Петром Порошенко, не оставляющим попыток вновь возглавить Украину. В частности, парламентарий Леся Василенко заявила, что Зеленский не способен мыслить стратегически и вместо профессионалов опирается на своих друзей. Ее коллега Николай Княжицкий обвинил президента в некомпетентности: он не понимает, как функционирует государство, а все возникающие из-за этого проблемы списывает на предшественников. Бывший вице-премьер и депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе добавила, что недавние антикоррупционные чистки были спектаклем, разыгранным для европейцев.По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, Зеленский теперь олицетворяет всю Украину, а глава офиса президента Андрей Ермак выполняет роль главы правительства, парламента и Министерства иностранных дел Украины. Верховная рада и кабинет министров остались не у дел. Бондаренко считает, что бывшая советская республика добровольно простилась с демократией и не вернет ее как минимум в ближайшие 50 лет.Украина будущегоОпрошенные РИА Новости эксперты согласны с тем, что на Украине нет демократии. США и ЕС не против — лишь бы война с Россией продолжалась. Однако, став авторитарным лидером, Зеленский может выйти из-под контроля. Поэтому Западу необходимы рычаги давления на него.Один из них — противостояние с главкомом ВСУ. "Конфликт между Зеленским и Залужным есть, этого уже не скроешь. Если европейцам и американцам покажется, что Киеву требуется военная диктатура, Залужный — как раз то, что нужно. Актуальность такого сценария увеличивается по мере приближения поражения Киева", — говорит политолог Александр Дудчак.Еще имеется парламентская оппозиция. "Politico опубликовала статью, потому что игнорировать усиление президента Украины стало невозможно. Пока западные СМИ просто его журят, но, если он не остепенится, критики прибавится. Причем к депутатам и Залужному могут присоединиться мэры городов, которых возглавляет киевский градоначальник Виталий Кличко, — по конституции они обладают широкой автономией, а президент хочет ее отобрать", — добавляет собеседник РИА Новости.Кто бы ни руководил государством, Украина все равно будет авторитарной, уверены специалисты. Отказаться от этого тяжело, во-первых, из-за искушения властью, во-вторых, — из-за того, что по многим стратегическим направлениям страна переходит на ручное управление.

https://radiosputnik.ria.ru/20230309/artemovsk-1856688249.html

украина

артемовск

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украина, артемовск, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины