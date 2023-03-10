https://ria.ru/20230310/ukhazher-1856990074.html

В Петербурге женщина избила навязчивого ухажера

В Петербурге женщина избила навязчивого ухажера - РИА Новости, 10.03.2023

В Петербурге женщина избила навязчивого ухажера

Полицейские задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая, предположительно, избила навязчивого ухажера в подъезде, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:15

2023-03-10T13:15

2023-03-10T13:21

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полицейские задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая, предположительно, избила навязчивого ухажера в подъезде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около полуночи 9 марта очевидец сообщил в полицию Адмиралтейского района об окровавленном мужчине на лестничной площадке между вторым и третьим этажами дома №56 на улице Декабристов. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. "По подозрению в совершении данного преступления задержана 35-летняя женщина которая, находясь на лестничной площадке по указанному адресу, нанесла несколько ударов руками и ногами по телу потерпевшего, отбиваясь от его приставаний, после чего толкнула его, отчего он упал и ударился головой о ступеньку", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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происшествия, санкт-петербург, россия