Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге женщина избила навязчивого ухажера - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 10.03.2023 (обновлено: 13:21 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ukhazher-1856990074.html
В Петербурге женщина избила навязчивого ухажера
В Петербурге женщина избила навязчивого ухажера - РИА Новости, 10.03.2023
В Петербурге женщина избила навязчивого ухажера
Полицейские задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая, предположительно, избила навязчивого ухажера в подъезде, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:15
2023-03-10T13:21
происшествия
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839672548_0:25:3355:1912_1920x0_80_0_0_fbc7e9376917dfffc47a391ff668ad8d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полицейские задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая, предположительно, избила навязчивого ухажера в подъезде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около полуночи 9 марта очевидец сообщил в полицию Адмиралтейского района об окровавленном мужчине на лестничной площадке между вторым и третьим этажами дома №56 на улице Декабристов. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. "По подозрению в совершении данного преступления задержана 35-летняя женщина которая, находясь на лестничной площадке по указанному адресу, нанесла несколько ударов руками и ногами по телу потерпевшего, отбиваясь от его приставаний, после чего толкнула его, отчего он упал и ударился головой о ступеньку", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
https://ria.ru/20230310/sobaka-1856968750.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839672548_435:0:2984:1912_1920x0_80_0_0_c594997bb09981633852158d7fc2dd85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге женщина избила навязчивого ухажера

В Петербурге женщина избила навязчивого ухажера в подъезде, ее задержали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полицейские задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая, предположительно, избила навязчивого ухажера в подъезде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, около полуночи 9 марта очевидец сообщил в полицию Адмиралтейского района об окровавленном мужчине на лестничной площадке между вторым и третьим этажами дома №56 на улице Декабристов. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
"По подозрению в совершении данного преступления задержана 35-летняя женщина которая, находясь на лестничной площадке по указанному адресу, нанесла несколько ударов руками и ногами по телу потерпевшего, отбиваясь от его приставаний, после чего толкнула его, отчего он упал и ударился головой о ступеньку", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Собака - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Причастных к избиению собаки у станции "Москва-3" установили
Вчера, 12:23
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала