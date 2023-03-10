https://ria.ru/20230310/ugledar-1857034713.html
Российская разведка выполняет задачи в "серых зонах" под Угледаром
Российская разведка выполняет задачи в "серых зонах" под Угледаром - РИА Новости, 10.03.2023
Российская разведка выполняет задачи в "серых зонах" под Угледаром
Российские разведчики под Угледаром в ДНР собирают информацию о противнике, выполняя задания в "серых зонах", не находящихся под чьим-либо однозначным... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:13
2023-03-10T15:13
2023-03-10T17:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Российские разведчики под Угледаром в ДНР собирают информацию о противнике, выполняя задания в "серых зонах", не находящихся под чьим-либо однозначным контролем, передает корреспондент РИА Новости, сопровождавший отряд. Группа беспилотной разведки с бойцами прикрытия осуществляла поиск вражеских укрепрайонов, поднимая беспилотник в "серой зоне", в непосредственной близости к противнику. Ранее кадры были недоступны для зрителя, так как позиции ВС РФ были ещё актуальны. Сложность операции состояла в том, что украинский танк знал, что с этой позиции за ним могут вести наблюдение, и регулярно ее обстреливал. Это заставило отряд ждать затишья для выдвижения. "Более 20 лет водил поезда, грузовые поезда водил, 10 лет уже как пассажирские поезда вожу. До мобилизации пришла телеграмма на работу, предложили помочь ребятам, ВС РФ. Давно мечтал, сам застал войну в 2014 году в Иловайске. Знакомые погибли. Сразу же, не обдумывая, по зову сердца, по желанию, можно сказать, побежал в военкомат. Чтобы мой сын в будущем не оказался на моем месте. Сказал недавно мне: пап, как жаль, что мне не 18 лет. Если бы мне было 18 лет, говорит, я бы с тобой рядом воевал. Это мой ребёнок мне так сказал", — поведал боец с позывным "Шилка". В итоге полученные данные позволили нанести успешный удар реактивными снарядами по украинским позициям на угледарском направлении. Впоследствии позиция, с которой осуществлялась разведка, была уничтожена, а проводник группы с позывным "Монгол" погиб от украинской мины.
https://ria.ru/20230303/dnr-1855573872.html
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донецкая народная республика
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Кадры работы российских разведчиков в "серой зоне" под Угледаром
Российские разведчики под Угледаром в ДНР собирают информацию о противнике, выполняя задания в "серых зонах", не находящихся под чьим-либо однозначным контролем, передает корреспондент РИА Новости, сопровождавший отряд.
2023-03-10T15:13
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российская разведка выполняет задачи в "серых зонах" под Угледаром
Российская разведка показала, как ищет укрепрайоны ВСУ в "серой зоне" близ Угледара