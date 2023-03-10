https://ria.ru/20230310/udar-1856895854.html

СМИ: Польша нанесла удар по Зеленскому

СМИ: Польша нанесла удар по Зеленскому - РИА Новости, 10.03.2023

СМИ: Польша нанесла удар по Зеленскому

Решение польских властей обязать беженцев с Украины оплачивать половину расходов на жилье является "ударом" по Владимиру Зеленскому, пишет британская Daily... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T01:35

2023-03-10T01:35

2023-03-10T02:11

в мире

польша

украина

владимир зеленский

мариуш каминьский

евросоюз

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Решение польских властей обязать беженцев с Украины оплачивать половину расходов на жилье является "ударом" по Владимиру Зеленскому, пишет британская Daily Express.Новые правила для украинцев вступили в силу с 1 марта. Решение Варшавы распространяется на тех беженцев, которые находятся в Польше более 120 дней: они будут оплачивать половину стоимости проживания, но не более 40 злотых (около 700 рублей) за сутки. С мая украинцам придется оплачивать 75% стоимости проживания, если они находятся в Польше более 180 дней, суточный предел будет составлять 60 злотых (около тысячи рублей).Польские власти объяснили свое решение неспособностью продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев. Как заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский, Варшава получила 123 миллиона евро из специального миграционного фонда ЕС, однако этих средств оказалось недостаточно.В качестве дополнительного объяснения своего шага власти сослались на мнение экспертов, которые считают, что оптимальная помощь беженцам должна длиться не более года. "Эти правила носят мотивирующий характер", - заявил замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230308/polsha-1856580075.html

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украина

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в мире, польша, украина, владимир зеленский, мариуш каминьский, евросоюз