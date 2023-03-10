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ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения - РИА Новости, 10.03.2023
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08:41 10.03.2023 (обновлено: 09:05 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ucheniya-1856913015.html
ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения
ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения - РИА Новости, 10.03.2023
ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения
ЕС после ЧП на "Северных потоках" рассматривает возможность проведения совместного патрулирования и учений для защиты морской инфраструктуры, пишет газета... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:41
2023-03-10T09:05
евросоюз
северный поток
в мире
россия
литва
черное море
алексей миллер
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЕС после ЧП на "Северных потоках" рассматривает возможность проведения совместного патрулирования и учений для защиты морской инфраструктуры, пишет газета Financial Times со ссылкой на представляющего Литву еврокомиссара по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса и обновленную морскую стратегию Евросоюза, которая должна быть опубликована в пятницу."ЕС рассматривает совместные морские патрули и военно-морские учения &lt;...&gt; для защиты критической морской инфраструктуры... По словам еврокомиссара, атака на "Северные потоки" показала необходимость повышения бдительности в отношении европейской морской деятельности в Европе", - говорится в сообщении.Как сообщает издание, обновленная морская стратегия ЕС включает перечень действий, предусматривающий ежегодные совместные военно-морские учения ЕС и увеличение патрулей со стороны военных и береговой охраны. По словам Синкявичюса, также она способствует расширению спутникового мониторинга и обмену разведданными.Помимо этого еврокомиссар ЕС утверждает, что возможными целями для атак якобы со стороны РФ могут быть плавучие хранилища и регазификационные установки.Как сообщает издание, Синкявичюс также отметил, что в рамках обновленной стратегии ЕС выступил за создание оперативной группы для очистки Черного моря от неразорвавшихся мин.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230310/ssha-1856898978.html
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евросоюз, северный поток, в мире, россия, литва, черное море, алексей миллер, владимир путин, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2
Евросоюз, Северный поток, В мире, Россия, Литва, Черное море, Алексей Миллер, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2
ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения

ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести учения для защиты инфраструктуры

© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЕС после ЧП на "Северных потоках" рассматривает возможность проведения совместного патрулирования и учений для защиты морской инфраструктуры, пишет газета Financial Times со ссылкой на представляющего Литву еврокомиссара по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса и обновленную морскую стратегию Евросоюза, которая должна быть опубликована в пятницу.
"ЕС рассматривает совместные морские патрули и военно-морские учения <...> для защиты критической морской инфраструктуры... По словам еврокомиссара, атака на "Северные потоки" показала необходимость повышения бдительности в отношении европейской морской деятельности в Европе", - говорится в сообщении.
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Как сообщает издание, обновленная морская стратегия ЕС включает перечень действий, предусматривающий ежегодные совместные военно-морские учения ЕС и увеличение патрулей со стороны военных и береговой охраны. По словам Синкявичюса, также она способствует расширению спутникового мониторинга и обмену разведданными.
«
"После того, что случилось с "Северными потоками", (нам необходимо) усилить мониторинг и защиту критической морской инфраструктуры и судов от физических и кибератак", - приводит издание слова Синкявичюса.
Помимо этого еврокомиссар ЕС утверждает, что возможными целями для атак якобы со стороны РФ могут быть плавучие хранилища и регазификационные установки.
Как сообщает издание, Синкявичюс также отметил, что в рамках обновленной стратегии ЕС выступил за создание оперативной группы для очистки Черного моря от неразорвавшихся мин.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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ЕвросоюзСеверный потокВ миреРоссияЛитваЧерное мореАлексей МиллерВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2
 
 
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