https://ria.ru/20230310/ucheniya-1856913015.html

ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения

ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения - РИА Новости, 10.03.2023

ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения

ЕС после ЧП на "Северных потоках" рассматривает возможность проведения совместного патрулирования и учений для защиты морской инфраструктуры, пишет газета... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:41

2023-03-10T08:41

2023-03-10T09:05

евросоюз

северный поток

в мире

россия

литва

черное море

алексей миллер

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЕС после ЧП на "Северных потоках" рассматривает возможность проведения совместного патрулирования и учений для защиты морской инфраструктуры, пишет газета Financial Times со ссылкой на представляющего Литву еврокомиссара по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса и обновленную морскую стратегию Евросоюза, которая должна быть опубликована в пятницу."ЕС рассматривает совместные морские патрули и военно-морские учения <...> для защиты критической морской инфраструктуры... По словам еврокомиссара, атака на "Северные потоки" показала необходимость повышения бдительности в отношении европейской морской деятельности в Европе", - говорится в сообщении.Как сообщает издание, обновленная морская стратегия ЕС включает перечень действий, предусматривающий ежегодные совместные военно-морские учения ЕС и увеличение патрулей со стороны военных и береговой охраны. По словам Синкявичюса, также она способствует расширению спутникового мониторинга и обмену разведданными.Помимо этого еврокомиссар ЕС утверждает, что возможными целями для атак якобы со стороны РФ могут быть плавучие хранилища и регазификационные установки.Как сообщает издание, Синкявичюс также отметил, что в рамках обновленной стратегии ЕС выступил за создание оперативной группы для очистки Черного моря от неразорвавшихся мин.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230310/ssha-1856898978.html

https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856901168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, северный поток, в мире, россия, литва, черное море, алексей миллер, владимир путин, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2