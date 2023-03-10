ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения
ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести учения для защиты инфраструктуры
© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЕС после ЧП на "Северных потоках" рассматривает возможность проведения совместного патрулирования и учений для защиты морской инфраструктуры, пишет газета Financial Times со ссылкой на представляющего Литву еврокомиссара по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса и обновленную морскую стратегию Евросоюза, которая должна быть опубликована в пятницу.
"ЕС рассматривает совместные морские патрули и военно-морские учения <...> для защиты критической морской инфраструктуры... По словам еврокомиссара, атака на "Северные потоки" показала необходимость повышения бдительности в отношении европейской морской деятельности в Европе", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, обновленная морская стратегия ЕС включает перечень действий, предусматривающий ежегодные совместные военно-морские учения ЕС и увеличение патрулей со стороны военных и береговой охраны. По словам Синкявичюса, также она способствует расширению спутникового мониторинга и обмену разведданными.
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"После того, что случилось с "Северными потоками", (нам необходимо) усилить мониторинг и защиту критической морской инфраструктуры и судов от физических и кибератак", - приводит издание слова Синкявичюса.
Помимо этого еврокомиссар ЕС утверждает, что возможными целями для атак якобы со стороны РФ могут быть плавучие хранилища и регазификационные установки.
Как сообщает издание, Синкявичюс также отметил, что в рамках обновленной стратегии ЕС выступил за создание оперативной группы для очистки Черного моря от неразорвавшихся мин.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.