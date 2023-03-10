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Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин - РИА Новости, 10.03.2023
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Религия
 
19:59 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/tsennosti-1857135006.html
Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин
Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин - РИА Новости, 10.03.2023
Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин
Мусульмане и христиане в настоящее время противостоят не друг другу, а отстаивают ценности, которые их объединяют, заявил председатель Императорского... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:59
2023-03-10T19:59
религия
украина
сергей степашин
императорское православное палестинское общество
московская духовная академия
религия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мусульмане и христиане в настоящее время противостоят не друг другу, а отстаивают ценности, которые их объединяют, заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин."Сегодня не мусульмане и христиане противостоят друг другу – Бог един, и мы отстаиваем те ценности, которые нас объединяют. Мы столкнулись с сатаной, с бесами, с тем страшным миром, который сейчас развращает: это не только то, что случилось на Украине, но и в большинстве европейских стран", - сказал Степашин на презентации серии "Корпус христианских текстов и исследований" Центра изучения патристики и христианской древности при Московской духовной академии.Презентация состоялась в пятницу в Императорском православном палестинском обществе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230310/upts-1857133406.html
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украина, сергей степашин, императорское православное палестинское общество, московская духовная академия, религия
Религия, Украина, Сергей Степашин, Императорское православное палестинское общество, Московская духовная академия, Религия
Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин

Степашин: мусульмане и христиане сейчас вместе отстаивают ценности, которые их объединяют

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мусульмане и христиане в настоящее время противостоят не друг другу, а отстаивают ценности, которые их объединяют, заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
"Сегодня не мусульмане и христиане противостоят друг другу – Бог един, и мы отстаиваем те ценности, которые нас объединяют. Мы столкнулись с сатаной, с бесами, с тем страшным миром, который сейчас развращает: это не только то, что случилось на Украине, но и в большинстве европейских стран", - сказал Степашин на презентации серии "Корпус христианских текстов и исследований" Центра изучения патристики и христианской древности при Московской духовной академии.
Презентация состоялась в пятницу в Императорском православном палестинском обществе.
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РелигияУкраинаСергей СтепашинИмператорское православное палестинское обществоМосковская духовная академияРелигия
 
 
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