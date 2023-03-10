https://ria.ru/20230310/tsennosti-1857135006.html

Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин

Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин - РИА Новости, 10.03.2023

Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин

Мусульмане и христиане в настоящее время противостоят не друг другу, а отстаивают ценности, которые их объединяют, заявил председатель Императорского... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:59

2023-03-10T19:59

2023-03-10T19:59

религия

украина

сергей степашин

императорское православное палестинское общество

московская духовная академия

религия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мусульмане и христиане в настоящее время противостоят не друг другу, а отстаивают ценности, которые их объединяют, заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин."Сегодня не мусульмане и христиане противостоят друг другу – Бог един, и мы отстаиваем те ценности, которые нас объединяют. Мы столкнулись с сатаной, с бесами, с тем страшным миром, который сейчас развращает: это не только то, что случилось на Украине, но и в большинстве европейских стран", - сказал Степашин на презентации серии "Корпус христианских текстов и исследований" Центра изучения патристики и христианской древности при Московской духовной академии.Презентация состоялась в пятницу в Императорском православном палестинском обществе.

https://radiosputnik.ria.ru/20230310/upts-1857133406.html

украина

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Никита Бизин

украина, сергей степашин, императорское православное палестинское общество, московская духовная академия, религия