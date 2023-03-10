https://ria.ru/20230310/tsennosti-1857135006.html
Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин
Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин - РИА Новости, 10.03.2023
Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин
Мусульмане и христиане в настоящее время противостоят не друг другу, а отстаивают ценности, которые их объединяют, заявил председатель Императорского... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:59
2023-03-10T19:59
2023-03-10T19:59
религия
украина
сергей степашин
императорское православное палестинское общество
московская духовная академия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784909549_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_fd619e07c0703a1cc5c90e8d60628504.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мусульмане и христиане в настоящее время противостоят не друг другу, а отстаивают ценности, которые их объединяют, заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин."Сегодня не мусульмане и христиане противостоят друг другу – Бог един, и мы отстаиваем те ценности, которые нас объединяют. Мы столкнулись с сатаной, с бесами, с тем страшным миром, который сейчас развращает: это не только то, что случилось на Украине, но и в большинстве европейских стран", - сказал Степашин на презентации серии "Корпус христианских текстов и исследований" Центра изучения патристики и христианской древности при Московской духовной академии.Презентация состоялась в пятницу в Императорском православном палестинском обществе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230310/upts-1857133406.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784909549_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_c393e1f0260891e1e0f0736d1a837f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей степашин, императорское православное палестинское общество, московская духовная академия, религия
Религия, Украина, Сергей Степашин, Императорское православное палестинское общество, Московская духовная академия, Религия
Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин
Степашин: мусульмане и христиане сейчас вместе отстаивают ценности, которые их объединяют