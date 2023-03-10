https://ria.ru/20230310/trevoga-1857132083.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.03.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:48
2023-03-10T19:48
2023-03-10T19:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины.Кроме того сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР.Ранее в пятницу воздушная тревога уже была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины, включая Киев и область, объявили воздушную тревогу