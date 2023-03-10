https://ria.ru/20230310/tramp-1856970464.html

Трамп прокомментировал сообщения о вызове в прокуратуру

Трамп прокомментировал сообщения о вызове в прокуратуру - РИА Новости, 10.03.2023

Трамп прокомментировал сообщения о вызове в прокуратуру

Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" и попыткой снять "ведущего кандидата от Республиканской партии" сообщение о его вызове на дачу... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:32

2023-03-10T12:32

2023-03-10T12:32

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" и попыткой снять "ведущего кандидата от Республиканской партии" сообщение о его вызове на дачу показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает газета New York Post. Ранее газета New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Трампа дать показания по делу о выплатах Дэниелс, что почти неминуемо означает предъявление уголовных обвинений в адрес экс-президента. Прокуратура Манхэттена предложила Трампу возможность дать показания на следующей неделе перед большим жюри, которое рассматривает обстоятельства данного дела. "Я не сделал абсолютно ничего плохого, у меня никогда не было романа со Сторми Дэниелс, и я не хотел бы этого... Это политическая охота на ведьм, попытка убрать ведущего кандидата от Республиканской партии", - приводит издание слова Трампа из поста в соцсети Truth Social, которым он отреагировал на сообщение в СМИ. Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году, когда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.

https://ria.ru/20230310/tramp-1856899460.html

https://ria.ru/20230305/tramp-1855924422.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, майкл коэн, дональд трамп