Трамп прокомментировал сообщения о вызове в прокуратуру
Трамп назвал данные о вызове в прокуратуру по делу о выплатах порноактрисе охотой на ведьм
© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" и попыткой снять "ведущего кандидата от Республиканской партии" сообщение о его вызове на дачу показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает газета New York Post.
Ранее газета New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Трампа дать показания по делу о выплатах Дэниелс, что почти неминуемо означает предъявление уголовных обвинений в адрес экс-президента. Прокуратура Манхэттена предложила Трампу возможность дать показания на следующей неделе перед большим жюри, которое рассматривает обстоятельства данного дела.
"Я не сделал абсолютно ничего плохого, у меня никогда не было романа со Сторми Дэниелс, и я не хотел бы этого... Это политическая охота на ведьм, попытка убрать ведущего кандидата от Республиканской партии", - приводит издание слова Трампа из поста в соцсети Truth Social, которым он отреагировал на сообщение в СМИ.
Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году, когда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.