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Трамп прокомментировал сообщения о вызове в прокуратуру - РИА Новости, 10.03.2023
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12:32 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/tramp-1856970464.html
Трамп прокомментировал сообщения о вызове в прокуратуру
Трамп прокомментировал сообщения о вызове в прокуратуру - РИА Новости, 10.03.2023
Трамп прокомментировал сообщения о вызове в прокуратуру
Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" и попыткой снять "ведущего кандидата от Республиканской партии" сообщение о его вызове на дачу... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:32
2023-03-10T12:32
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" и попыткой снять "ведущего кандидата от Республиканской партии" сообщение о его вызове на дачу показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает газета New York Post. Ранее газета New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Трампа дать показания по делу о выплатах Дэниелс, что почти неминуемо означает предъявление уголовных обвинений в адрес экс-президента. Прокуратура Манхэттена предложила Трампу возможность дать показания на следующей неделе перед большим жюри, которое рассматривает обстоятельства данного дела. "Я не сделал абсолютно ничего плохого, у меня никогда не было романа со Сторми Дэниелс, и я не хотел бы этого... Это политическая охота на ведьм, попытка убрать ведущего кандидата от Республиканской партии", - приводит издание слова Трампа из поста в соцсети Truth Social, которым он отреагировал на сообщение в СМИ. Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году, когда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, майкл коэн, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Майкл Коэн, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о вызове в прокуратуру

Трамп назвал данные о вызове в прокуратуру по делу о выплатах порноактрисе охотой на ведьм

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" и попыткой снять "ведущего кандидата от Республиканской партии" сообщение о его вызове на дачу показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает газета New York Post.
Ранее газета New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Трампа дать показания по делу о выплатах Дэниелс, что почти неминуемо означает предъявление уголовных обвинений в адрес экс-президента. Прокуратура Манхэттена предложила Трампу возможность дать показания на следующей неделе перед большим жюри, которое рассматривает обстоятельства данного дела.
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
СМИ: выдвижение уголовных обвинений против Трампа почти неминуемо
Вчера, 03:52
"Я не сделал абсолютно ничего плохого, у меня никогда не было романа со Сторми Дэниелс, и я не хотел бы этого... Это политическая охота на ведьм, попытка убрать ведущего кандидата от Республиканской партии", - приводит издание слова Трампа из поста в соцсети Truth Social, которым он отреагировал на сообщение в СМИ.
Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году, когда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине
5 марта, 08:36
 
В миреСШАНью-Йорк (город)МанхэттенМайкл КоэнДональд Трамп
 
 
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