https://ria.ru/20230310/traditsionnye-1857133557.html

Эксперты назвали Россию защитницей традиционных ценностей

Эксперты назвали Россию защитницей традиционных ценностей - РИА Новости, 10.03.2023

Эксперты назвали Россию защитницей традиционных ценностей

Россия имеет шанс возглавить движение стран мира в защиту традиционных ценностей от либеральной повестки, этот вопрос обсуждался экспертами 9 марта на круглом... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:54

2023-03-10T19:54

2023-03-10T19:59

религия

россия

китай

индия

вахтанг кипшидзе

сергей мельников

российская академия наук

московский патриархат

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия имеет шанс возглавить движение стран мира в защиту традиционных ценностей от либеральной повестки, этот вопрос обсуждался экспертами 9 марта на круглом столе "Положение традиционных ценностей в современном мире: перспективы и вызовы" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"."Подавляющее большинство стран, в том числе такие крупные, как Китай, Индия и страны исламского мира, верны традиционным ценностям и не собираются принимать новации западных стран. Ситуация такая, что у России есть уникальный шанс для того, чтобы возглавить этот процесс и на какой-то стадии остановить сползание человечества в эту бездну безнравственности и падения", – сказал во время обсуждения председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников.По его мнению, в настоящее время эксперты вынуждены констатировать, что РФ является основным защитником традиционных ценностей в мире.Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на круглом столе отметил, что попытки подорвать или скомпрометировать традиционные ценности в публичном пространстве не прекращаются никогда, а западные "идеологические экстремисты" не останавливаются перед навязыванием трансгендерного перехода в школах и детских садах. Вместе с тем, подчеркнул он, в РФ рано говорить об идеальной ценностной ситуации в обществе."Нам очень часто приходится отвечать на вопрос: неужели у нас в России все идеально с традиционными ценностями, что у нас настолько высокоморальное общество и нет никаких проблем? Конечно, мы как Церковь никогда этот тезис не отстаивали, мы не можем заявлять о состоянии абсолютной защищенности наших ценностей в обществе. Конечно, у нас есть проблемы, связанные с тем, что долгое время наше медиаполе было абсолютно открыто для пропаганды того, что мы, христиане, называем пороком. Порок пропагандировался последовательно, систематически, изобретательно, и это не могло не принести ядовитых плодов для нашего общества", – сказал он.Генеральный секретарь РАРС, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Олег Гончаров заявил на круглом столе, что христиане-адвентисты седьмого дня, которых он представляет как пастор, обеспокоены отменой Священного Писания в жизни человека."Культура отмены добралась до священных текстов мировых религий… Священное Писание – это фундамент жизни человека, если отменить его – в мире не останется фундамента и опоры, все становится относительным. Отмена Священного Писания приводит к отмене самого Спасителя, рушится последняя надежда для человека. Ни в коем случае нам нельзя допустить, чтобы в угоду либеральной "культуре отмены" произошли какие-либо изменения в текстах священных писаний мировых религий", – сказал Гончаров.Религиозным лидерам, подытожил он, не стоит полагаться только на запретительные или поощрительные меры государства в проповеди о традиционных духовных ценностях, но "самим нужно что-то делать на основании тех священных текстов, в которые мы верим, проповедовать традиционные ценности, которые соответствуют культуре нашей страны".

https://ria.ru/20230310/rpts-1857131558.html

https://ria.ru/20230210/rpts-1851340649.html

https://ria.ru/20230308/svyaschennik-1856487443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, китай, индия, вахтанг кипшидзе, сергей мельников, российская академия наук, московский патриархат, религия