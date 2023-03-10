https://ria.ru/20230310/traditsionnye-1857133557.html
Эксперты назвали Россию защитницей традиционных ценностей
Эксперты назвали Россию защитницей традиционных ценностей - РИА Новости, 10.03.2023
Эксперты назвали Россию защитницей традиционных ценностей
Россия имеет шанс возглавить движение стран мира в защиту традиционных ценностей от либеральной повестки, этот вопрос обсуждался экспертами 9 марта на круглом... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:54
2023-03-10T19:54
2023-03-10T19:59
религия
россия
китай
индия
вахтанг кипшидзе
сергей мельников
российская академия наук
московский патриархат
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия имеет шанс возглавить движение стран мира в защиту традиционных ценностей от либеральной повестки, этот вопрос обсуждался экспертами 9 марта на круглом столе "Положение традиционных ценностей в современном мире: перспективы и вызовы" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"."Подавляющее большинство стран, в том числе такие крупные, как Китай, Индия и страны исламского мира, верны традиционным ценностям и не собираются принимать новации западных стран. Ситуация такая, что у России есть уникальный шанс для того, чтобы возглавить этот процесс и на какой-то стадии остановить сползание человечества в эту бездну безнравственности и падения", – сказал во время обсуждения председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников.По его мнению, в настоящее время эксперты вынуждены констатировать, что РФ является основным защитником традиционных ценностей в мире.Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на круглом столе отметил, что попытки подорвать или скомпрометировать традиционные ценности в публичном пространстве не прекращаются никогда, а западные "идеологические экстремисты" не останавливаются перед навязыванием трансгендерного перехода в школах и детских садах. Вместе с тем, подчеркнул он, в РФ рано говорить об идеальной ценностной ситуации в обществе."Нам очень часто приходится отвечать на вопрос: неужели у нас в России все идеально с традиционными ценностями, что у нас настолько высокоморальное общество и нет никаких проблем? Конечно, мы как Церковь никогда этот тезис не отстаивали, мы не можем заявлять о состоянии абсолютной защищенности наших ценностей в обществе. Конечно, у нас есть проблемы, связанные с тем, что долгое время наше медиаполе было абсолютно открыто для пропаганды того, что мы, христиане, называем пороком. Порок пропагандировался последовательно, систематически, изобретательно, и это не могло не принести ядовитых плодов для нашего общества", – сказал он.Генеральный секретарь РАРС, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Олег Гончаров заявил на круглом столе, что христиане-адвентисты седьмого дня, которых он представляет как пастор, обеспокоены отменой Священного Писания в жизни человека."Культура отмены добралась до священных текстов мировых религий… Священное Писание – это фундамент жизни человека, если отменить его – в мире не останется фундамента и опоры, все становится относительным. Отмена Священного Писания приводит к отмене самого Спасителя, рушится последняя надежда для человека. Ни в коем случае нам нельзя допустить, чтобы в угоду либеральной "культуре отмены" произошли какие-либо изменения в текстах священных писаний мировых религий", – сказал Гончаров.Религиозным лидерам, подытожил он, не стоит полагаться только на запретительные или поощрительные меры государства в проповеди о традиционных духовных ценностях, но "самим нужно что-то делать на основании тех священных текстов, в которые мы верим, проповедовать традиционные ценности, которые соответствуют культуре нашей страны".
https://ria.ru/20230310/rpts-1857131558.html
https://ria.ru/20230210/rpts-1851340649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, индия, вахтанг кипшидзе, сергей мельников, российская академия наук, московский патриархат, религия
Религия, Россия, Китай, Индия, Вахтанг Кипшидзе, Сергей Мельников, Российская академия наук, Московский Патриархат, Религия
Эксперты назвали Россию защитницей традиционных ценностей
Эксперты: Россия может возглавить движение стран в защиту традиционных ценностей
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия имеет шанс возглавить движение стран мира в защиту традиционных ценностей от либеральной повестки, этот вопрос обсуждался экспертами 9 марта на круглом столе "Положение традиционных ценностей в современном мире: перспективы и вызовы" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Подавляющее большинство стран, в том числе такие крупные, как Китай
, Индия
и страны исламского мира, верны традиционным ценностям и не собираются принимать новации западных стран. Ситуация такая, что у России есть уникальный шанс для того, чтобы возглавить этот процесс и на какой-то стадии остановить сползание человечества в эту бездну безнравственности и падения", – сказал во время обсуждения председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников
.
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По его мнению, в настоящее время эксперты вынуждены констатировать, что РФ является основным защитником традиционных ценностей в мире.
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
на круглом столе отметил, что попытки подорвать или скомпрометировать традиционные ценности в публичном пространстве не прекращаются никогда, а западные "идеологические экстремисты" не останавливаются перед навязыванием трансгендерного перехода в школах и детских садах. Вместе с тем, подчеркнул он, в РФ рано говорить об идеальной ценностной ситуации в обществе.
"Нам очень часто приходится отвечать на вопрос: неужели у нас в России все идеально с традиционными ценностями, что у нас настолько высокоморальное общество и нет никаких проблем? Конечно, мы как Церковь никогда этот тезис не отстаивали, мы не можем заявлять о состоянии абсолютной защищенности наших ценностей в обществе. Конечно, у нас есть проблемы, связанные с тем, что долгое время наше медиаполе было абсолютно открыто для пропаганды того, что мы, христиане, называем пороком. Порок пропагандировался последовательно, систематически, изобретательно, и это не могло не принести ядовитых плодов для нашего общества", – сказал он.
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Генеральный секретарь РАРС, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Олег Гончаров заявил на круглом столе, что христиане-адвентисты седьмого дня, которых он представляет как пастор, обеспокоены отменой Священного Писания в жизни человека.
"Культура отмены добралась до священных текстов мировых религий… Священное Писание – это фундамент жизни человека, если отменить его – в мире не останется фундамента и опоры, все становится относительным. Отмена Священного Писания приводит к отмене самого Спасителя, рушится последняя надежда для человека. Ни в коем случае нам нельзя допустить, чтобы в угоду либеральной "культуре отмены" произошли какие-либо изменения в текстах священных писаний мировых религий", – сказал Гончаров.
Религиозным лидерам, подытожил он, не стоит полагаться только на запретительные или поощрительные меры государства в проповеди о традиционных духовных ценностях, но "самим нужно что-то делать на основании тех священных текстов, в которые мы верим, проповедовать традиционные ценности, которые соответствуют культуре нашей страны".
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