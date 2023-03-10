https://ria.ru/20230310/torgovlya-1857091271.html
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза - РИА Новости, 10.03.2023
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:37
2023-03-10T17:37
2023-03-10T18:09
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
торговля
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, следует из данных Центробанка.Этот показатель за первые два месяца 2023 года составил 15,3 миллиарда долларов.В 2022-м году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами за аналогичный отрезок времени находился на уровне 43,5 миллиарда долларов.Банк России объяснил случившееся сокращением физических объемов поставок и снижением мировых цен на основные группы товаров российского экспорта.
https://ria.ru/20230119/rubl-1846069027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, торговля
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Торговля
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза в годовом выражении