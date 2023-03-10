https://ria.ru/20230310/torgovlya-1857091271.html

Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза

Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза - РИА Новости, 10.03.2023

Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза

Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:37

2023-03-10T17:37

2023-03-10T18:09

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

торговля

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, следует из данных Центробанка.Этот показатель за первые два месяца 2023 года составил 15,3 миллиарда долларов.В 2022-м году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами за аналогичный отрезок времени находился на уровне 43,5 миллиарда долларов.Банк России объяснил случившееся сокращением физических объемов поставок и снижением мировых цен на основные группы товаров российского экспорта.

https://ria.ru/20230119/rubl-1846069027.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, торговля