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Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза - РИА Новости, 10.03.2023
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17:37 10.03.2023 (обновлено: 18:09 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/torgovlya-1857091271.html
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза - РИА Новости, 10.03.2023
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:37
2023-03-10T18:09
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
торговля
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, следует из данных Центробанка.Этот показатель за первые два месяца 2023 года составил 15,3 миллиарда долларов.В 2022-м году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами за аналогичный отрезок времени находился на уровне 43,5 миллиарда долларов.Банк России объяснил случившееся сокращением физических объемов поставок и снижением мировых цен на основные группы товаров российского экспорта.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, торговля
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Торговля
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза

Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза в годовом выражении

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, следует из данных Центробанка.
Этот показатель за первые два месяца 2023 года составил 15,3 миллиарда долларов.
В 2022-м году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами за аналогичный отрезок времени находился на уровне 43,5 миллиарда долларов.
Банк России объяснил случившееся сокращением физических объемов поставок и снижением мировых цен на основные группы товаров российского экспорта.
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре
19 января, 18:02
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияТорговля
 
 
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