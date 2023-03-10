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Корабль "Николай Вилков" на учениях уничтожил "подводных диверсантов" - РИА Новости, 10.03.2023
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03:10 10.03.2023 (обновлено: 04:03 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/tof-1856898824.html
Корабль "Николай Вилков" на учениях уничтожил "подводных диверсантов"
Корабль "Николай Вилков" на учениях уничтожил "подводных диверсантов" - РИА Новости, 10.03.2023
Корабль "Николай Вилков" на учениях уничтожил "подводных диверсантов"
Большой десантный корабль "Николай Вилков" уничтожил на учениях "группу боевых пловцов" условного противника в районе Курильских островов, сообщила пресс-служба РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T03:10
2023-03-10T04:03
курильские острова
тихоокеанский флот вмф россии
владивосток
японское море
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мар – РИА Новости. Большой десантный корабль "Николай Вилков" уничтожил на учениях "группу боевых пловцов" условного противника в районе Курильских островов, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. По легенде учения группа подводных диверсантов условного противника проводила подводную разведку. На корабле были произведены мероприятия по тревоге, вооружены водолазные посты, на которых в готовности к действию находились боевые пловцы подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами условного противника. "Экипаж корабля в ходе отработки действий по вводной произвел гранатометание из многоствольных корабельных гранатометов", - отмечает пресс-служба ТОФ. Также во время перехода экипаж большого десантного корабля выполнил учение по борьбе за живучесть. Ранее БДК "Николай Вилков" преодолел Сангарский пролив, совершив переход из Японского моря в Тихий океан.
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курильские острова
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курильские острова, тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, японское море, безопасность
Курильские острова, Тихоокеанский флот ВМФ России, Владивосток, Японское море, Безопасность
Корабль "Николай Вилков" на учениях уничтожил "подводных диверсантов"

Корабль "Николай Вилков" на учениях в районе Курил уничтожил "подводных диверсантов"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Николай Вилков"
Большой десантный корабль Николай Вилков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой десантный корабль "Николай Вилков". Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мар – РИА Новости. Большой десантный корабль "Николай Вилков" уничтожил на учениях "группу боевых пловцов" условного противника в районе Курильских островов, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
«
"Экипаж БДК "Николай Вилков" на переходе морем из пункта базирования… во Владивостоке в сторону Камчатского полуострова отработал задачи по противодиверсионной обороне. В рамках вводной, находясь во время перехода в морском полигоне ТОФ в районе Курильских островов, экипаж корабля обнаружил на незащищенном рейде подводные цели, идентифицируемые как боевые пловцы условного противника", - говорится в сообщении.
По легенде учения группа подводных диверсантов условного противника проводила подводную разведку. На корабле были произведены мероприятия по тревоге, вооружены водолазные посты, на которых в готовности к действию находились боевые пловцы подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами условного противника.
"Экипаж корабля в ходе отработки действий по вводной произвел гранатометание из многоствольных корабельных гранатометов", - отмечает пресс-служба ТОФ.
Также во время перехода экипаж большого десантного корабля выполнил учение по борьбе за живучесть. Ранее БДК "Николай Вилков" преодолел Сангарский пролив, совершив переход из Японского моря в Тихий океан.
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Курильские островаТихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокЯпонское мореБезопасность
 
 
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