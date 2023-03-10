https://ria.ru/20230310/tof-1856898824.html

Корабль "Николай Вилков" на учениях уничтожил "подводных диверсантов"

Корабль "Николай Вилков" на учениях уничтожил "подводных диверсантов" - РИА Новости, 10.03.2023

Корабль "Николай Вилков" на учениях уничтожил "подводных диверсантов"

Большой десантный корабль "Николай Вилков" уничтожил на учениях "группу боевых пловцов" условного противника в районе Курильских островов, сообщила пресс-служба РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T03:10

2023-03-10T03:10

2023-03-10T04:03

курильские острова

тихоокеанский флот вмф россии

владивосток

японское море

безопасность

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мар – РИА Новости. Большой десантный корабль "Николай Вилков" уничтожил на учениях "группу боевых пловцов" условного противника в районе Курильских островов, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. По легенде учения группа подводных диверсантов условного противника проводила подводную разведку. На корабле были произведены мероприятия по тревоге, вооружены водолазные посты, на которых в готовности к действию находились боевые пловцы подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами условного противника. "Экипаж корабля в ходе отработки действий по вводной произвел гранатометание из многоствольных корабельных гранатометов", - отмечает пресс-служба ТОФ. Также во время перехода экипаж большого десантного корабля выполнил учение по борьбе за живучесть. Ранее БДК "Николай Вилков" преодолел Сангарский пролив, совершив переход из Японского моря в Тихий океан.

https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811456589.html

курильские острова

владивосток

японское море

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курильские острова, тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, японское море, безопасность