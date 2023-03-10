Корабль "Николай Вилков" на учениях уничтожил "подводных диверсантов"
Корабль "Николай Вилков" на учениях в районе Курил уничтожил "подводных диверсантов"
Большой десантный корабль "Николай Вилков". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мар – РИА Новости. Большой десантный корабль "Николай Вилков" уничтожил на учениях "группу боевых пловцов" условного противника в районе Курильских островов, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
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"Экипаж БДК "Николай Вилков" на переходе морем из пункта базирования… во Владивостоке в сторону Камчатского полуострова отработал задачи по противодиверсионной обороне. В рамках вводной, находясь во время перехода в морском полигоне ТОФ в районе Курильских островов, экипаж корабля обнаружил на незащищенном рейде подводные цели, идентифицируемые как боевые пловцы условного противника", - говорится в сообщении.
По легенде учения группа подводных диверсантов условного противника проводила подводную разведку. На корабле были произведены мероприятия по тревоге, вооружены водолазные посты, на которых в готовности к действию находились боевые пловцы подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами условного противника.
"Экипаж корабля в ходе отработки действий по вводной произвел гранатометание из многоствольных корабельных гранатометов", - отмечает пресс-служба ТОФ.
Также во время перехода экипаж большого десантного корабля выполнил учение по борьбе за живучесть. Ранее БДК "Николай Вилков" преодолел Сангарский пролив, совершив переход из Японского моря в Тихий океан.