https://ria.ru/20230310/tigrenok-1856934839.html

Истощенного амурского тигренка нашли на дороге в Хабаровском крае

Истощенного амурского тигренка нашли на дороге в Хабаровском крае - РИА Новости, 10.03.2023

Истощенного амурского тигренка нашли на дороге в Хабаровском крае

Истощенный краснокнижный амурский тигренок найден на автомобильной дороге в Хабаровском крае, решается вопрос о его дальнейшей судьбе, сообщает управление... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:32

2023-03-10T10:32

2023-03-10T10:32

хабаровский край

россия

хабаровск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

международный союз охраны природы

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ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Истощенный краснокнижный амурский тигренок найден на автомобильной дороге в Хабаровском крае, решается вопрос о его дальнейшей судьбе, сообщает управление охотничьего хозяйства региона. "В четверг в 10 километрах от села Гвасюги на автодороге Гвасюги - Сидима обнаружен тигренок. Тигренок изъят из естественной среды обитания и доставлен в Хабаровск для оказания ветеринарной помощи. Животное в истощенном состоянии", - говорится в сообщении. Отмечается, что направлен запрос в Росприроднадзор для принятия решения о дальнейшей судьбе изъятого маленького хищника. Ранее в этом году в регионе были найдены два молодых тигра, которые умерли в тайге, предположительно, от истощения. Мертвую примерно годовалую тигрицу обнаружили 2 февраля на лесовозной дороге в одном километре от села Арсеньево Нанайского муниципального района. Затем 8 февраля в верховьях реки Хор в районе имени Лазо был найден труп тигренка возрастом четыре-пять месяцев, он весил не более 18 килограммов, в полтора раза меньше нормы. В крае участились случаи выхода амурских тигров к притаежным населенным пунктам из-за нехватки основного корма для хищника - дикого кабана. Этому способствует в основном вырубка дуба и африканская чума свиней. Глава Бикинского района Александр Демидов предложил запретить на особо охраняемых природных территориях (государственный природный заказник регионального значения "Бирский", экологический коридор "Стрельников") сбор кедровых орехов, отметив, что ежегодно десятки тонн, составляющие кормовую базу кабана, вывозятся из тайги. По данным зампреда правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дария Тюрина, с начала года конфликтные ситуации с участием тигров зарегистрированы в 64 населенных пунктах региона, а также на пасеке, охотбазе и автодороге. В том числе дикими кошками задавлены более 130 дворовых собак и две лошади. По словам и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрия Колпака, тигры охотятся на собак, потому что это легкая добыча. Главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано упорядочить содержание домашних животных. С июня 2023 года в регионе на три года будут запрещены все виды охоты на кабана из-за снижения его популяции на 75%. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском (примерно 80% популяции) и Хабаровском (порядка 20%) краях, а также в Амурской области и Еврейской АО.

https://ria.ru/20230302/tigr-1855255391.html

https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html

https://ria.ru/20230309/sychi-1856771979.html

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хабаровский край, россия, хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), международный союз охраны природы