https://ria.ru/20230310/terrorizm-1857042699.html

Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек, которые использует СБУ

Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек, которые использует СБУ - РИА Новости, 10.03.2023

Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек, которые использует СБУ

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал о том, что в РФ раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:42

2023-03-10T15:42

2023-03-10T15:42

россия

калужская область

обнинск

владислав шапша

кирилл кабанов

служба безопасности украины

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал о том, что в РФ раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов, которые используются СБУ и американцами. "Мы хотим посчитать стратегические риски миграции, которые обсуждаем полушепотом. О них говорит только Совет безопасности РФ. На примере Обнинска видим, что новые граждане не всегда адаптируются. Часть из них, по данным опросов федеральных служб различного уровня, приезжает с антироссийской идеологией. В этом году раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов, которые используются СБУ и американцами", - приводится в Telegram-канале Совета слова из выступления Кабанова на совещании по вопросам миграции у губернатора Калужской области. Он отметил, что позицию по миграции необходимо формировать со стороны регионов, со стороны общества, и предложил направить в Совет безопасности опыт Калужской области. В феврале губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. В декабре 2022 года СПЧ направил в правительство оценку ситуации в местах компактного проживания мигрантов. По данным Кабанова, в ходе выездных мероприятий в "этнические анклавы" был выявлен ряд проблем. В частности, по его словам, во многих "анклавах" не зафиксированы мечети, что создает проблемы для всех сторон, также они становятся источником проблем, связанных с этнической преступностью, социальной нагрузкой на системы здравоохранения и образования.

https://ria.ru/20230125/sbu-1847224672.html

https://ria.ru/20221129/lnr-1835117678.html

россия

калужская область

обнинск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, калужская область, обнинск, владислав шапша, кирилл кабанов, служба безопасности украины