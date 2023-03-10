Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек, которые использует СБУ
Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек из мигрантов, которые используются СБУ
Кирилл Кабанов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал о том, что в РФ раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов, которые используются СБУ и американцами.
"Мы хотим посчитать стратегические риски миграции, которые обсуждаем полушепотом. О них говорит только Совет безопасности РФ. На примере Обнинска видим, что новые граждане не всегда адаптируются. Часть из них, по данным опросов федеральных служб различного уровня, приезжает с антироссийской идеологией. В этом году раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов, которые используются СБУ и американцами", - приводится в Telegram-канале Совета слова из выступления Кабанова на совещании по вопросам миграции у губернатора Калужской области.
Он отметил, что позицию по миграции необходимо формировать со стороны регионов, со стороны общества, и предложил направить в Совет безопасности опыт Калужской области.
В феврале губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. В декабре 2022 года СПЧ направил в правительство оценку ситуации в местах компактного проживания мигрантов. По данным Кабанова, в ходе выездных мероприятий в "этнические анклавы" был выявлен ряд проблем. В частности, по его словам, во многих "анклавах" не зафиксированы мечети, что создает проблемы для всех сторон, также они становятся источником проблем, связанных с этнической преступностью, социальной нагрузкой на системы здравоохранения и образования.