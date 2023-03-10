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Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек, которые использует СБУ - РИА Новости, 10.03.2023
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15:42 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/terrorizm-1857042699.html
Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек, которые использует СБУ
Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек, которые использует СБУ - РИА Новости, 10.03.2023
Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек, которые использует СБУ
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал о том, что в РФ раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:42
2023-03-10T15:42
россия
калужская область
обнинск
владислав шапша
кирилл кабанов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал о том, что в РФ раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов, которые используются СБУ и американцами. "Мы хотим посчитать стратегические риски миграции, которые обсуждаем полушепотом. О них говорит только Совет безопасности РФ. На примере Обнинска видим, что новые граждане не всегда адаптируются. Часть из них, по данным опросов федеральных служб различного уровня, приезжает с антироссийской идеологией. В этом году раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов, которые используются СБУ и американцами", - приводится в Telegram-канале Совета слова из выступления Кабанова на совещании по вопросам миграции у губернатора Калужской области. Он отметил, что позицию по миграции необходимо формировать со стороны регионов, со стороны общества, и предложил направить в Совет безопасности опыт Калужской области. В феврале губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. В декабре 2022 года СПЧ направил в правительство оценку ситуации в местах компактного проживания мигрантов. По данным Кабанова, в ходе выездных мероприятий в "этнические анклавы" был выявлен ряд проблем. В частности, по его словам, во многих "анклавах" не зафиксированы мечети, что создает проблемы для всех сторон, также они становятся источником проблем, связанных с этнической преступностью, социальной нагрузкой на системы здравоохранения и образования.
https://ria.ru/20230125/sbu-1847224672.html
https://ria.ru/20221129/lnr-1835117678.html
россия
калужская область
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россия, калужская область, обнинск, владислав шапша, кирилл кабанов, служба безопасности украины
Россия, Калужская область, Обнинск, Владислав Шапша, Кирилл Кабанов, Служба безопасности Украины
Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек, которые использует СБУ

Член СПЧ сообщил о раскрытии террористических ячеек из мигрантов, которые используются СБУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Кабанов
Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Кабанов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал о том, что в РФ раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов, которые используются СБУ и американцами.
"Мы хотим посчитать стратегические риски миграции, которые обсуждаем полушепотом. О них говорит только Совет безопасности РФ. На примере Обнинска видим, что новые граждане не всегда адаптируются. Часть из них, по данным опросов федеральных служб различного уровня, приезжает с антироссийской идеологией. В этом году раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов, которые используются СБУ и американцами", - приводится в Telegram-канале Совета слова из выступления Кабанова на совещании по вопросам миграции у губернатора Калужской области.
Российские силовики пресекли финансирование терактов СБУ через европейские банки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Источник: силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки в ЕС
25 января, 03:49
Он отметил, что позицию по миграции необходимо формировать со стороны регионов, со стороны общества, и предложил направить в Совет безопасности опыт Калужской области.
В феврале губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. В декабре 2022 года СПЧ направил в правительство оценку ситуации в местах компактного проживания мигрантов. По данным Кабанова, в ходе выездных мероприятий в "этнические анклавы" был выявлен ряд проблем. В частности, по его словам, во многих "анклавах" не зафиксированы мечети, что создает проблемы для всех сторон, также они становятся источником проблем, связанных с этнической преступностью, социальной нагрузкой на системы здравоохранения и образования.
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В ЛНР установили личность сотрудника СБУ, вербовавшего шпионов для Украины
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РоссияКалужская областьОбнинскВладислав ШапшаКирилл КабановСлужба безопасности Украины
 
 
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