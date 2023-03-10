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Студента из Карелии арестовали по обвинению в терроризме - РИА Новости, 10.03.2023
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11:30 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/terrorizm-1856951365.html
Студента из Карелии арестовали по обвинению в терроризме
Студента из Карелии арестовали по обвинению в терроризме - РИА Новости, 10.03.2023
Студента из Карелии арестовали по обвинению в терроризме
Студент из карельского города Сортавалы Никита Клюня арестован на два месяца по обвинению в организации террористической деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:30
2023-03-10T11:30
происшествия
россия
сортавала
республика карелия
петрозаводский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Студент из карельского города Сортавалы Никита Клюня арестован на два месяца по обвинению в организации террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Петрозаводском городском суде. "Клюне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 7 мая", - сообщили в суде. Собеседница агентства добавила, что Клюня обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 205.1 (организация террористической деятельности) УК РФ. "Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат просил избрать меру пресечения Клюне в виде домашнего ареста. Суд отказал", - добавили в горсуде. По данным местных СМИ, Никита Клюня - участник Гражданского альянса России. В самом альянсе рассказали, что Клюне вменяют организацию диверсии на железной дороге. Подробности дела не раскрываются.
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россия
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происшествия, россия, сортавала, республика карелия, петрозаводский городской суд
Происшествия, Россия, Сортавала, Республика Карелия, Петрозаводский городской суд
Студента из Карелии арестовали по обвинению в терроризме

Студента из Карелии Клюню арестовали за организацию террористической деятельности

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Студент из карельского города Сортавалы Никита Клюня арестован на два месяца по обвинению в организации террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Петрозаводском городском суде.
"Клюне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 7 мая", - сообщили в суде. Собеседница агентства добавила, что Клюня обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 205.1 (организация террористической деятельности) УК РФ.
"Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат просил избрать меру пресечения Клюне в виде домашнего ареста. Суд отказал", - добавили в горсуде.
По данным местных СМИ, Никита Клюня - участник Гражданского альянса России. В самом альянсе рассказали, что Клюне вменяют организацию диверсии на железной дороге. Подробности дела не раскрываются.
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ПроисшествияРоссияСортавалаРеспублика КарелияПетрозаводский городской суд
 
 
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