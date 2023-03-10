https://ria.ru/20230310/terrorizm-1856951365.html
Студента из Карелии арестовали по обвинению в терроризме
Студента из Карелии арестовали по обвинению в терроризме - РИА Новости, 10.03.2023
Студента из Карелии арестовали по обвинению в терроризме
Студент из карельского города Сортавалы Никита Клюня арестован на два месяца по обвинению в организации террористической деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:30
2023-03-10T11:30
2023-03-10T11:30
происшествия
россия
сортавала
республика карелия
петрозаводский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Студент из карельского города Сортавалы Никита Клюня арестован на два месяца по обвинению в организации террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Петрозаводском городском суде. "Клюне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 7 мая", - сообщили в суде. Собеседница агентства добавила, что Клюня обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 205.1 (организация террористической деятельности) УК РФ. "Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат просил избрать меру пресечения Клюне в виде домашнего ареста. Суд отказал", - добавили в горсуде. По данным местных СМИ, Никита Клюня - участник Гражданского альянса России. В самом альянсе рассказали, что Клюне вменяют организацию диверсии на железной дороге. Подробности дела не раскрываются.
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853746022.html
россия
сортавала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сортавала, республика карелия, петрозаводский городской суд
Происшествия, Россия, Сортавала, Республика Карелия, Петрозаводский городской суд
Студента из Карелии арестовали по обвинению в терроризме
Студента из Карелии Клюню арестовали за организацию террористической деятельности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Студент из карельского города Сортавалы Никита Клюня арестован на два месяца по обвинению в организации террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Петрозаводском городском суде.
"Клюне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 7 мая", - сообщили в суде. Собеседница агентства добавила, что Клюня обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 205.1 (организация террористической деятельности) УК РФ
.
"Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат просил избрать меру пресечения Клюне в виде домашнего ареста. Суд отказал", - добавили в горсуде.
По данным местных СМИ, Никита Клюня - участник Гражданского альянса России. В самом альянсе рассказали, что Клюне вменяют организацию диверсии на железной дороге. Подробности дела не раскрываются.
Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге