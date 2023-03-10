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Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023
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17:13 10.03.2023 (обновлено: 18:02 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/terakt-1857080233.html
Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков"
Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023
Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков"
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что киевские власти не имеют отношения к терактам на газопроводах "Северный поток". Об этом он заявил на... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:13
2023-03-10T18:02
киев
северный поток
авария на "северных потоках"
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
санна марин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что киевские власти не имеют отношения к терактам на газопроводах "Северный поток". Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин в Киеве."Что касается "Северного потока", мы не имеем к этому никакого отношения... Украинцы точно этого не делали", - сказал глава государства. Зеленский выдвинул предположение, что публикации о причастности Украины к подрыву газопроводов имеют целью замедление поставок оружия Киеву и оплачиваются сторонами, заинтересованными в смягчении санкционного давления на РФ и восстановлении торговых отношений c Москвой.Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857017925.html
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киев, северный поток, авария на "северных потоках", россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, санна марин, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, в мире
Киев, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Санна Марин, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, В мире
Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков"

Президент Украины Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву "Северных потоков"

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что киевские власти не имеют отношения к терактам на газопроводах "Северный поток". Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин в Киеве.
"Что касается "Северного потока", мы не имеем к этому никакого отношения... Украинцы точно этого не делали", - сказал глава государства.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В МИД рассказали, какая страна отвечает за подрыв "Северных потоков"
Вчера, 14:21
Зеленский выдвинул предположение, что публикации о причастности Украины к подрыву газопроводов имеют целью замедление поставок оружия Киеву и оплачиваются сторонами, заинтересованными в смягчении санкционного давления на РФ и восстановлении торговых отношений c Москвой.
Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Полянский: Запад не хочет работать над резолюцией по "Северному потоку"
Вчера, 05:16
В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны
9 марта, 13:48
 
КиевСеверный потокАвария на "Северных потоках"РоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСанна МаринГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2В мире
 
 
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