https://ria.ru/20230310/terakt-1857080233.html

Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков"

Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023

Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков"

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что киевские власти не имеют отношения к терактам на газопроводах "Северный поток". Об этом он заявил на... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:13

2023-03-10T17:13

2023-03-10T18:02

киев

северный поток

авария на "северных потоках"

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

санна марин

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что киевские власти не имеют отношения к терактам на газопроводах "Северный поток". Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин в Киеве."Что касается "Северного потока", мы не имеем к этому никакого отношения... Украинцы точно этого не делали", - сказал глава государства. Зеленский выдвинул предположение, что публикации о причастности Украины к подрыву газопроводов имеют целью замедление поставок оружия Киеву и оплачиваются сторонами, заинтересованными в смягчении санкционного давления на РФ и восстановлении торговых отношений c Москвой.Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857017925.html

https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856901897.html

https://ria.ru/20230309/lavrov-1856752094.html

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