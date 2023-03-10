https://ria.ru/20230310/telemosty-1857120766.html

Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников СВО

Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников СВО - РИА Новости, 10.03.2023

Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников СВО

Первый телемост для связи военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, со своими родными прошел в Рязанской области, губернатор Павел Малков РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:06

2023-03-10T19:06

2023-03-10T19:06

рязанская область

рязанская область

россия

павел малков

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РЯЗАНЬ, 10 мар – РИА Новости. Первый телемост для связи военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, со своими родными прошел в Рязанской области, губернатор Павел Малков сообщил, что такие мероприятия станут регулярными. "10 марта губернатор Павел Малков принял участие в первом телемосте, который был организован в регионе на базе областного военкомата для рязанских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их родственников", - говорится в сообщении правительства региона. Губернатор подчеркнул, что такой формат общения мобилизованных рязанцев со своими семьями по видеосвязи организован при взаимодействии с министерством обороны России. По словам Малкова, "телемосты для военнослужащих-участников СВО и членов их семей...будут проходить в регионе регулярно". Отмечается, что в рамках телемоста Малков пообщался с членами семей военнослужащих и ответил на их вопросы. Речь шла о порядке начисления выплат мобилизованным, условиях прохождения службы, реализации поручения президента РФ о предоставлении регулярного 14-дневного отпуска участникам спецоперации. По словам губернатора, все вопросы семей военнослужащих будут взяты на особый контроль и оперативно проработаны. "Мы все очень гордимся вами, вашим мужеством и отвагой. Вы защищаете интересы нашей страны. Вашими близкими тоже можно гордиться. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы все вопросы, которые у них возникают, были решены. Всегда поддержим их и поможем в любых вопросах", - обратился губернатор к участникам спецоперации.

https://ria.ru/20230310/solotcha-1856756573.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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рязанская область, россия, павел малков