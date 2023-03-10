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Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников СВО - РИА Новости, 10.03.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
19:06 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/telemosty-1857120766.html
Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников СВО
Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников СВО - РИА Новости, 10.03.2023
Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников СВО
Первый телемост для связи военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, со своими родными прошел в Рязанской области, губернатор Павел Малков РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:06
2023-03-10T19:06
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
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РЯЗАНЬ, 10 мар – РИА Новости. Первый телемост для связи военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, со своими родными прошел в Рязанской области, губернатор Павел Малков сообщил, что такие мероприятия станут регулярными. "10 марта губернатор Павел Малков принял участие в первом телемосте, который был организован в регионе на базе областного военкомата для рязанских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их родственников", - говорится в сообщении правительства региона. Губернатор подчеркнул, что такой формат общения мобилизованных рязанцев со своими семьями по видеосвязи организован при взаимодействии с министерством обороны России. По словам Малкова, "телемосты для военнослужащих-участников СВО и членов их семей...будут проходить в регионе регулярно". Отмечается, что в рамках телемоста Малков пообщался с членами семей военнослужащих и ответил на их вопросы. Речь шла о порядке начисления выплат мобилизованным, условиях прохождения службы, реализации поручения президента РФ о предоставлении регулярного 14-дневного отпуска участникам спецоперации. По словам губернатора, все вопросы семей военнослужащих будут взяты на особый контроль и оперативно проработаны. "Мы все очень гордимся вами, вашим мужеством и отвагой. Вы защищаете интересы нашей страны. Вашими близкими тоже можно гордиться. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы все вопросы, которые у них возникают, были решены. Всегда поддержим их и поможем в любых вопросах", - обратился губернатор к участникам спецоперации.
https://ria.ru/20230310/solotcha-1856756573.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рязанская область, россия, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков
Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников СВО

Малков: Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил России
Военнослужащий вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий вооруженных сил России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 мар – РИА Новости. Первый телемост для связи военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, со своими родными прошел в Рязанской области, губернатор Павел Малков сообщил, что такие мероприятия станут регулярными.
"10 марта губернатор Павел Малков принял участие в первом телемосте, который был организован в регионе на базе областного военкомата для рязанских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их родственников", - говорится в сообщении правительства региона.
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Губернатор подчеркнул, что такой формат общения мобилизованных рязанцев со своими семьями по видеосвязи организован при взаимодействии с министерством обороны России. По словам Малкова, "телемосты для военнослужащих-участников СВО и членов их семей...будут проходить в регионе регулярно".
Отмечается, что в рамках телемоста Малков пообщался с членами семей военнослужащих и ответил на их вопросы. Речь шла о порядке начисления выплат мобилизованным, условиях прохождения службы, реализации поручения президента РФ о предоставлении регулярного 14-дневного отпуска участникам спецоперации. По словам губернатора, все вопросы семей военнослужащих будут взяты на особый контроль и оперативно проработаны.
"Мы все очень гордимся вами, вашим мужеством и отвагой. Вы защищаете интересы нашей страны. Вашими близкими тоже можно гордиться. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы все вопросы, которые у них возникают, были решены. Всегда поддержим их и поможем в любых вопросах", - обратился губернатор к участникам спецоперации.
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Рязанская областьРязанская областьРоссияПавел Малков
 
 
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