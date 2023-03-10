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"Знаки повсюду". Страшные тайны Михайловского замка в Петербурге - РИА Новости, 10.03.2023
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19:27 10.03.2023
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"Знаки повсюду". Страшные тайны Михайловского замка в Петербурге
"Знаки повсюду". Страшные тайны Михайловского замка в Петербурге - РИА Новости, 10.03.2023
"Знаки повсюду". Страшные тайны Михайловского замка в Петербурге
Почти у каждого здания в городе на Неве есть свои загадки. Но абсолютный рекордсмен по мистике – это Михайловский замок Павла I. Дворец был делом жизни... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:27
2023-03-10T19:27
санкт-петербург
павел i
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Почти у каждого здания в городе на Неве есть свои загадки. Но абсолютный рекордсмен по мистике – это Михайловский замок Павла I. Дворец был делом жизни императора. Но пожить в нем он толком не успел. Это породило множество легенд. О самых известных – в материале РИА Новости.Повеление свышеГлубокой ночью в покои великого князя Павла Петровича постучал охранник-гвардеец. "Срочно. Донесение от караульного". В спальню вошел солдат с перепуганным лицом. Дверь затворилась.Спустя некоторое время с улыбкой на лице оттуда вышел Павел. И с трепетом произнес: "Я знаю. Воля его будет исполнена!"Оказалось, караульный передал князю необычное послание. Мол во время ночного дежурства ему явился архангел Михаил. Вестник небес повелел строить на месте старого Летнего дворца новый. И назвать в его честь. Дело было в 1784-м.Так описано в легенде возникновение Михайловского замка. Правда это или вымысел, но в том же году великий князь (будущий император Павел I) целиком углубился в проект нового здания. Работа длилась 12 лет.Наконец в 1797-м, уже взойдя на престол, император заложил первый камень в основание своего будущего замка. Павлу так не терпелось увидеть свое детище вживую, что он распорядился вести строительство и днем и ночью при свете фонарей и факелов.Материалов для отделки не хватало. Поэтому монарх распорядился свезти из других дворцов паркет, статуи, картины и мебель. В близлежащих постройках он приказал устроить конюшни для своих гвардейцев.Так император торопился исполнить повеление свыше.Перчатка и слова юродивойДругое предание повествует о необычном цвете стен замка. История гласит, что на одном из балов фаворитка Павла фрейлина Анна Лопухина обронила перчатку. Толпа кавалеров бросилась ее поднимать.Но самым ловким оказался царь. Но отдавать ее даме не торопился, а долго и пристально держал в руках. Затем повелел передать своему главному архитектору – как образец колера для внешней отделки замка.Оттенок, действительно, получился необычный – розовато-желто-оранжевый. Еще необычнее, если перчатка была именно такого цвета. Ведь в XVIII веке носили лишь белые.Еще одна легенда связана с воротами дворца. Считается, что их взяли от одного из строившихся в Петербурге соборов. Во фризе – надпись: "Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней". Видоизмененная цитата из псалма Давида.Известен миф, что эти слова заинтересовали столичную юродивую. В народе поговаривали, что это была блаженная Ксения Петербургская. Та сказала: "Жить императору столько лет, сколько букв в надписи".Символов ровно 47. И сорок седьмой год шел Павлу, когда он умер.Круг замкнулсяИменно обстоятельства смерти царя породили больше всего легенд о Михайловском замке. Здание торжественно освятили в день памяти архангела Михаила – в ноябре 1800-го.Тогда же император с чувством исполненного долга въехал в новые покои: стал проводить здесь балы и торжественные приемы.Однако внутренние работы еще продолжались. Атмосфера пугала гостей. В помещении ощущалась сырость, от каминов и свечей стоял туман. Многие комнаты пустовали. В коридорах гуляли сквозняки.Только один раз Павла не радовал его замок. Было это 11 марта. Ужин, как обычно, кончился в половине десятого. Присутствующие выходили в другую комнату и прощались с государем, который в десять вечера бывал уже в постели."В этот раз он также вышел в соседнюю залу. Но ни с кем не простился. А только сказал: "Чему быть, тому не миновать"" - вспоминал камергер князь Сергей Голицын.А генерал Александр Ланжерон оставил другую любопытную запись: "После трапезы государь взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал: "Посмотрите, какое смешное зеркало, я вижу себя в нем с шеей на сторону". Это было за полтора часа до его кончины".Как известно, в ночь с 11 на 12 марта в спальню Павла проникли заговорщики. Они сначала оглушили того ударом табакерки, а потом задушили офицерским шарфом. Шея при этом была сломана и неестественно повернута вбок.Выходит, что зеркало не обмануло императора. Кстати, пожить в замке он успел лишь 40 дней. Цифра для многих верующих сакральная.Но самая страшная шутка судьбы – другая. Монарх умер там же, где и родился. Ведь Михайловский построили на месте Летнего дворца, где в 1754-м Павел появился на свет. Мистическим образом круг замкнулся.
https://ria.ru/20230302/blazhennyy-1855447979.html
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4.7
96
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санкт-петербург, павел i
Санкт-Петербург, Павел I

"Знаки повсюду". Страшные тайны Михайловского замка в Петербурге

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкМихайловский (Инженерный) замок в Санкт-Петербурге
Михайловский (Инженерный) замок в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Почти у каждого здания в городе на Неве есть свои загадки. Но абсолютный рекордсмен по мистике – это Михайловский замок Павла I. Дворец был делом жизни императора. Но пожить в нем он толком не успел. Это породило множество легенд. О самых известных – в материале РИА Новости.

Повеление свыше

Глубокой ночью в покои великого князя Павла Петровича постучал охранник-гвардеец. "Срочно. Донесение от караульного". В спальню вошел солдат с перепуганным лицом. Дверь затворилась.
Спустя некоторое время с улыбкой на лице оттуда вышел Павел. И с трепетом произнес: "Я знаю. Воля его будет исполнена!"
Оказалось, караульный передал князю необычное послание. Мол во время ночного дежурства ему явился архангел Михаил. Вестник небес повелел строить на месте старого Летнего дворца новый. И назвать в его честь. Дело было в 1784-м.
Так описано в легенде возникновение Михайловского замка. Правда это или вымысел, но в том же году великий князь (будущий император Павел I) целиком углубился в проект нового здания. Работа длилась 12 лет.
Наконец в 1797-м, уже взойдя на престол, император заложил первый камень в основание своего будущего замка. Павлу так не терпелось увидеть свое детище вживую, что он распорядился вести строительство и днем и ночью при свете фонарей и факелов.
© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкМихайловский (Инженерный) замок
Михайловский (Инженерный) замок - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Михайловский (Инженерный) замок
Материалов для отделки не хватало. Поэтому монарх распорядился свезти из других дворцов паркет, статуи, картины и мебель. В близлежащих постройках он приказал устроить конюшни для своих гвардейцев.
Так император торопился исполнить повеление свыше.

Перчатка и слова юродивой

Другое предание повествует о необычном цвете стен замка. История гласит, что на одном из балов фаворитка Павла фрейлина Анна Лопухина обронила перчатку. Толпа кавалеров бросилась ее поднимать.
Но самым ловким оказался царь. Но отдавать ее даме не торопился, а долго и пристально держал в руках. Затем повелел передать своему главному архитектору – как образец колера для внешней отделки замка.
Оттенок, действительно, получился необычный – розовато-желто-оранжевый. Еще необычнее, если перчатка была именно такого цвета. Ведь в XVIII веке носили лишь белые.
© Public domainРепродукция картины Николая Аргунова "Портрет императора Павла I"
Репродукция картины Николая Аргунова Портрет императора Павла I
© Public domain
Репродукция картины Николая Аргунова "Портрет императора Павла I"
Еще одна легенда связана с воротами дворца. Считается, что их взяли от одного из строившихся в Петербурге соборов. Во фризе – надпись: "Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней". Видоизмененная цитата из псалма Давида.
Известен миф, что эти слова заинтересовали столичную юродивую. В народе поговаривали, что это была блаженная Ксения Петербургская. Та сказала: "Жить императору столько лет, сколько букв в надписи".
Символов ровно 47. И сорок седьмой год шел Павлу, когда он умер.

Круг замкнулся

Именно обстоятельства смерти царя породили больше всего легенд о Михайловском замке. Здание торжественно освятили в день памяти архангела Михаила – в ноябре 1800-го.
Тогда же император с чувством исполненного долга въехал в новые покои: стал проводить здесь балы и торжественные приемы.
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Блаженная Ксения Петербургская" художника Георгия Иващенко
Репродукция иконы Блаженная Ксения Петербургская художника Георгия Иващенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Репродукция иконы "Блаженная Ксения Петербургская" художника Георгия Иващенко
Однако внутренние работы еще продолжались. Атмосфера пугала гостей. В помещении ощущалась сырость, от каминов и свечей стоял туман. Многие комнаты пустовали. В коридорах гуляли сквозняки.
Только один раз Павла не радовал его замок. Было это 11 марта. Ужин, как обычно, кончился в половине десятого. Присутствующие выходили в другую комнату и прощались с государем, который в десять вечера бывал уже в постели.
"В этот раз он также вышел в соседнюю залу. Но ни с кем не простился. А только сказал: "Чему быть, тому не миновать"" - вспоминал камергер князь Сергей Голицын.
А генерал Александр Ланжерон оставил другую любопытную запись: "После трапезы государь взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал: "Посмотрите, какое смешное зеркало, я вижу себя в нем с шеей на сторону". Это было за полтора часа до его кончины".
© Public domainУбийство императора Павла I. Французская гравюра, 1880-е годы
Убийство императора Павла I. Французская гравюра, 1880-е годы
© Public domain
Убийство императора Павла I. Французская гравюра, 1880-е годы
Как известно, в ночь с 11 на 12 марта в спальню Павла проникли заговорщики. Они сначала оглушили того ударом табакерки, а потом задушили офицерским шарфом. Шея при этом была сломана и неестественно повернута вбок.
Выходит, что зеркало не обмануло императора. Кстати, пожить в замке он успел лишь 40 дней. Цифра для многих верующих сакральная.
Но самая страшная шутка судьбы – другая. Монарх умер там же, где и родился. Ведь Михайловский построили на месте Летнего дворца, где в 1754-м Павел появился на свет. Мистическим образом круг замкнулся.
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