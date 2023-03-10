https://ria.ru/20230310/sushi-1856932281.html

В Японии арестовали троих хулиганов, которых назвали "суси-террористами"

В Японии арестовали троих хулиганов, которых назвали "суси-террористами" - РИА Новости, 10.03.2023

В Японии арестовали троих хулиганов, которых назвали "суси-террористами"

Японская полиция арестовала троих молодых людей по подозрению в причинении ущерба бизнесу после того, как в социальных сетях появилось видео с их вызывающим... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:27

2023-03-10T10:27

2023-03-10T10:27

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ТОКИО, 10 мар - РИА Новости. Японская полиция арестовала троих молодых людей по подозрению в причинении ущерба бизнесу после того, как в социальных сетях появилось видео с их вызывающим поведением в ресторане, сообщает телеканал TBS. На видео юноша с выкрашенными в соломенно-желтый цвет волосами и в неформальной одежде руками загребает суси с конвейера, съедает их наполовину, а затем запивает соевым соусом – прямо из горлышка предназначенной для общего пользования бутылки. То же самое он проделывает и с соусом, выдавливая его себе в рот, из которого сыплются куски еды. По данным телеканала, ролик был снят 3 февраля в одном из ресторанов сети "Курадзуси" в японском городе Нагоя. Разместивший видео 21-летний Рёга Ёсино находился в заведении вместе с 19-летнем юношей и 15-летней девушкой, имена которых не называются. Он не имеет постоянного места жительства и не работает. В своей социальной сети он хвастался, что "если пойти поесть с ними суси, то можно прославиться". Видео быстро стало популярным, вызывая как резкую критику, так и ответные видео со схожими антисанитарными выходками молодых людей, которых англоязычная пресса даже окрестила "суси-террористами". Администрация сети суси-ресторанов "Курадзуси", которой пришлось не только закрывать заведение на несколько дней для проведения санитарной обработки и смены всех бутылок с соевым соусом на новые, обратилась в полицию города Нагоя с заявлением об причиненном ущербе. Другие заведения в Японии, где также были сделаны видео с антисанитарными выходками, также были вынуждены предпринять меры, в частности, установить камеры наблюдения или же полностью отказаться от знаменитых суси-конвейеров.

https://ria.ru/20230307/sushi-1856481711.html

https://ria.ru/20230305/relikviya-1855700344.html

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в мире, япония, нагоя, происшествия