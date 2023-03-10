В Гамбурге ранили украинку при стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"*
"Европейская правда": украинку ранили при стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гражданка Украины была ранена в результате стрельбы в Гамбурге, сообщило украинское издание "Европейская правда".
"В результате стрельбы в доме молитвы в Гамбурге была ранена гражданка Украины. Об этом сообщил в комментарии "Европейской правде" пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко", - пишет издание. Отмечается, что жизни пострадавшей украинки ничего не угрожает, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
В четверг СМИ сообщили о стрельбе у центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* около 21.00 по местному времени. Глава МВД земли Гамбург Эндри Гроте сообщил, что устроивший стрельбу в Гамбурге действовал в одиночку, он покончил с собой, когда прибыла полиция.
Сотрудник службы безопасности Гамбурга Томас Радсцувайт заявил, что в результате стрельбы в Гамбурге погибли четверо мужчин, две женщины и нерожденный ребенок - все граждане ФРГ, помимо этого были ранены шесть женщин и двое мужчин, четверо из них были тяжело ранены. Он также подтвердил, что 35-летний гражданин Германии Филипп Ф. был в прошлом членом запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. В качестве орудия преступления стрелявший использовал полуавтоматический пистолет HK P30, которым он законно владел, рядом с мертвым преступником полиция нашла девять пустых и пятнадцать полных магазинов, а также 200 патронов, заявил Радсцувайт.
* Запрещенная в России экстремистская организация.