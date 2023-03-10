https://ria.ru/20230310/ssha-1857037968.html

Минобороны: США не прислушиваются к своим экспертам по биоисследованиями

Минобороны: США не прислушиваются к своим экспертам по биоисследованиями - РИА Новости, 10.03.2023

Минобороны: США не прислушиваются к своим экспертам по биоисследованиями

Белый дом не склонен прислушиваться к собственным экспертам о недостаточности контроля за биоисследованиями, подпадающими под Конвенцию о запрещении... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:24

2023-03-10T15:24

2023-03-10T15:24

сша

игорь кириллов

вооруженные силы рф

войска рхбз

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Белый дом не склонен прислушиваться к собственным экспертам о недостаточности контроля за биоисследованиями, подпадающими под Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, согласно отчету одного из управлений минздрава США, к проблемным вопросам сегодня относится "недостаточность контроля за биологическими исследованиями, подпадающими под КБТО". Авторы документа, в частности, призывают повысить прозрачность проводимых работ и обязать заказчиков (и частных, и госструктуры) уведомлять надзорные органы о целях, задачах и потенциальных рисках, независимо от места проведения экспериментов (и в США, и за их пределами). Неспособность американской администрации обеспечить необходимый уровень контроля за проводимыми в стране исследованиями двойного назначения подтверждается и другими документами, полагает Кириллов. "Напомню, что подобные призывы к руководству США звучат уже более 20 лет – с момента блокирования переговоров по выработке юридически обязывающего протокола конвенции, однако Белый дом не склонен прислушиваться даже к мнению собственных экспертов", - отметил Кириллов.

https://ria.ru/20230310/biologi-1857037135.html

https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857037475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз