https://ria.ru/20230310/ssha-1857037968.html
Минобороны: США не прислушиваются к своим экспертам по биоисследованиями
Минобороны: США не прислушиваются к своим экспертам по биоисследованиями - РИА Новости, 10.03.2023
Минобороны: США не прислушиваются к своим экспертам по биоисследованиями
Белый дом не склонен прислушиваться к собственным экспертам о недостаточности контроля за биоисследованиями, подпадающими под Конвенцию о запрещении... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:24
2023-03-10T15:24
2023-03-10T15:24
сша
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Белый дом не склонен прислушиваться к собственным экспертам о недостаточности контроля за биоисследованиями, подпадающими под Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, согласно отчету одного из управлений минздрава США, к проблемным вопросам сегодня относится "недостаточность контроля за биологическими исследованиями, подпадающими под КБТО". Авторы документа, в частности, призывают повысить прозрачность проводимых работ и обязать заказчиков (и частных, и госструктуры) уведомлять надзорные органы о целях, задачах и потенциальных рисках, независимо от места проведения экспериментов (и в США, и за их пределами). Неспособность американской администрации обеспечить необходимый уровень контроля за проводимыми в стране исследованиями двойного назначения подтверждается и другими документами, полагает Кириллов. "Напомню, что подобные призывы к руководству США звучат уже более 20 лет – с момента блокирования переговоров по выработке юридически обязывающего протокола конвенции, однако Белый дом не склонен прислушиваться даже к мнению собственных экспертов", - отметил Кириллов.
https://ria.ru/20230310/biologi-1857037135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз
США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ
Минобороны: США не прислушиваются к своим экспертам по биоисследованиями
Минобороны: Белый дом не обращает внимания на недостаточный контроль за биоисследованиями
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Белый дом не склонен прислушиваться к собственным экспертам о недостаточности контроля за биоисследованиями, подпадающими под Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, согласно отчету одного из управлений минздрава США, к проблемным вопросам сегодня относится "недостаточность контроля за биологическими исследованиями, подпадающими под КБТО". Авторы документа, в частности, призывают повысить прозрачность проводимых работ и обязать заказчиков (и частных, и госструктуры) уведомлять надзорные органы о целях, задачах и потенциальных рисках, независимо от места проведения экспериментов (и в США, и за их пределами).
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Неспособность американской администрации обеспечить необходимый уровень контроля за проводимыми в стране исследованиями двойного назначения подтверждается и другими документами, полагает Кириллов.
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"Так, 27 января 2023 года группа экспертов из Национального научно-консультативного совета по биозащите Соединенных Штатов представила доклад по оценке эффективности действующих законодательных актов в сфере биобезопасности. Доклад касается двух ключевых направлений, вызывающих наибольшую обеспокоенность с позиций соблюдения КБТО - исследований, связанных с повышением потенциала пандемических патогенов, и исследований двойного назначения", - рассказал начальник РХБЗ.
"Напомню, что подобные призывы к руководству США звучат уже более 20 лет – с момента блокирования переговоров по выработке юридически обязывающего протокола конвенции, однако Белый дом не склонен прислушиваться даже к мнению собственных экспертов", - отметил Кириллов.
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