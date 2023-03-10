https://ria.ru/20230310/ssha-1856982215.html
GT: США воспользовались Украиной, чтобы избежать войны с Россией
GT: США воспользовались Украиной, чтобы избежать войны с Россией - РИА Новости, 10.03.2023
GT: США воспользовались Украиной, чтобы избежать войны с Россией
США использовали Украину, распространяя теорию о проукраинской группе, подорвавшей "Северные потоки", заявил изданию Global Times американский историк и... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:00
2023-03-10T13:00
2023-03-10T14:30
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северный поток — 2
джо байден
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США использовали Украину, распространяя теорию о проукраинской группе, подорвавшей "Северные потоки", заявил изданию Global Times американский историк и политолог, ведущий подкаста American Exception Аарон Гуд."Хотя я не нахожу эту новую историю убедительной, она может оказаться полезной ложью, которая предотвратит перерастание конфликта в ядерную войну. Какой бы нелепой ни была история о том, что это сделали украинцы, возможно, это является частью того, как США отстраняются от Украины", — сказал Гуд.Эксперт заявил, что публикация американского журналиста Сеймура Херша угрожала разрушить альянс с Германией, который был главной опорой гегемонии США после окончания Второй мировой войны."Я не верю, что проукраинская группа подорвала Северный поток, поскольку мне трудно представить, что у них были технические возможности самостоятельно организовать такую сложную операцию. Трубопроводы Nord Stream очень прочные и находятся под водой. Также вспомните, что Джо Байден сказал: "Если Россия вторгнется (на Украину. — Прим. ред.), "Северного потока — 2" больше не будет. Мы положим ему конец. <…> Я обещаю вам, мы сможем это сделать", — добавил Гуд.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование теракта на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.В последние дни сразу несколько западных СМИ написали о том, что новые разведданные дают основание предположить, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, а ее "спонсором" был украинский бизнесмен. В Кремле эти публикации назвали скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание.При этом на Западе по-прежнему не принимают во внимание расследование, опубликованное месяц назад Сеймуром Хершем.
https://ria.ru/20230310/ucheniya-1856913015.html
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в мире, сша, украина, германия, nord stream , северный поток, северный поток — 2, джо байден
В мире, США, Украина, Германия, Nord Stream , Северный поток, Северный поток — 2, Джо Байден
GT: США воспользовались Украиной, чтобы избежать войны с Россией
GT: США придумали след Украины в деле "Северных потоков", чтобы избежать войны с Россией
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
США использовали Украину, распространяя теорию о проукраинской группе, подорвавшей "Северные потоки", заявил изданию Global Times
американский историк и политолог, ведущий подкаста American Exception Аарон Гуд.
"Хотя я не нахожу эту новую историю убедительной, она может оказаться полезной ложью, которая предотвратит перерастание конфликта в ядерную войну. Какой бы нелепой ни была история о том, что это сделали украинцы, возможно, это является частью того, как США отстраняются от Украины", — сказал Гуд.
Эксперт заявил, что публикация американского журналиста Сеймура Херша угрожала разрушить альянс с Германией, который был главной опорой гегемонии США после окончания Второй мировой войны.
"Я не верю, что проукраинская группа подорвала Северный поток, поскольку мне трудно представить, что у них были технические возможности самостоятельно организовать такую сложную операцию. Трубопроводы Nord Stream очень прочные и находятся под водой. Также вспомните, что Джо Байден сказал: "Если Россия вторгнется (на Украину. — Прим. ред.), "Северного потока — 2" больше не будет. Мы положим ему конец. <…> Я обещаю вам, мы сможем это сделать", — добавил Гуд.
ЕС после диверсий на "Северных потоках" может провести совместные учения
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование теракта на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
В последние дни сразу несколько западных СМИ написали о том, что новые разведданные дают основание предположить, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, а ее "спонсором" был украинский бизнесмен. В Кремле эти публикации назвали скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание.
При этом на Западе по-прежнему не принимают во внимание расследование, опубликованное месяц назад Сеймуром Хершем.
СМИ: проукраинская группировка может стоять за атакой на "Северные потоки"