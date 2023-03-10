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Аналитики объяснили, чего США добиваются публикациями о "Северных потоках" - РИА Новости, 10.03.2023
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03:21 10.03.2023 (обновлено: 03:32 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ssha-1856898978.html
Аналитики объяснили, чего США добиваются публикациями о "Северных потоках"
Аналитики объяснили, чего США добиваются публикациями о "Северных потоках" - РИА Новости, 10.03.2023
Аналитики объяснили, чего США добиваются публикациями о "Северных потоках"
Публикации СМИ о причастности проукраинской группировки к терактам на "Северных потоках" делают Киев крайним и могут свидетельствовать о желании Вашингтона... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T03:21
2023-03-10T03:32
сша
германия
украина
джо байден
олаф шольц
владимир путин
нато
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Публикации СМИ о причастности проукраинской группировки к терактам на "Северных потоках" делают Киев крайним и могут свидетельствовать о желании Вашингтона перейти к переговорам для урегулирования конфликта на Украине, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики. Газета New York Times сообщила на этой неделе о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя в сентябре прошлого года основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка. Издание отмечало, что Киев мог быть не в курсе операции. Немецкая газета Zeit в свою очередь также написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. "Я думаю, что новые и не очень убедительные разоблачения New York Times могут быть нелепой и не очень убедительной попыткой потушить тлеющие разногласия, которые могут привести к непредсказуемым поворотам в немецкой политике и в конечном итоге порвать американо-германскую дружбу и НАТО вместе с ней", - заявил РИА Новости политический комментатор, основатель компании Krainer Analytics Алекс Крейнер. По его мнению, публикация может быть попыткой администрации Джо Байдена "разбавить" ожидаемую резкую реакцию Берлина на причастность США к подрыву газопровода, о которой ранее написал известный американский журналист Сеймур Херш. По данным Херша, взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Крейнер связывает сроки публикации новых "разоблачений" с прошедшим на прошлой неделе визитом в Вашингтон канцлера Германии Олафа Шольца. "Я думаю, перед публикацией своего "расследования" они подождали несколько дней после проведения встречи (лидеров США и Германии - ред.), чтобы не вызывать подозрений", - сказал эксперт, подчеркнув, что "для сохранения великой дружбы был нужен кто-то еще, кого можно было обвинить". По его мнению, рабочий визит Шольца в США был в том числе посвящен "координации" двух разоблачительных публикаций о подрыве "Северных потоков". "Когда победители будут писать свою историю, они отретушируют разоблачения Херша, назвав их, вероятно, правоэкстремистской версией событий", - сказал эксперт, отметив, что, хотя новые публикации не убедительны, они могут пригодиться в качестве аргумента против тех, кто обвиняет США в осуществлении теракта против интересов Германии. "История о том, как это все провернули украинцы - смехотворна, но они (администрация Байдена - ред.) надеются, что мы все тупы, и рассчитывают на поддержку публичных фигур в ЕС, НАТО и Германии, которые подхватят и раздуют эту историю как наиболее заслуживающее доверия объяснение произошедшего. Сколько людей поверит этому сегодня - не важно, это станет "правдой" для потомков и в таком виде войдет в учебники истории", - сказал собеседник агентства. По его мнению, назначение Украины "козлом отпущения" стало неизбежным выбором в поиске "виноватых" - ни Великобритания, ни США, ни их союзники не могли допустить "причастности" к этой истории ни одного из своих союзников. "Важно то, что это также свидетельствует о том, что они (администрация Байдена - ред.) готовы умыть руки в поддержке украинского режима и, может быть, призвать к урегулированию войны через переговоры", - сказал Крейнер. Аналогичное мнение разделяет американский аналитик Джереми Кузмаров. Он считает, что именно публикация Херша побудила администрацию Байдена к поиску "альтернативной" версии событий. "Вероятно, сейчас, когда все вылезло наружу и из-за публикации Херша под удар попала администрация Байдена, здесь есть попытка свалить вину на Украину", - сказал собеседник агентства. По его словам, статья Херша, а также другие сообщения об Украине "стали сильным ударом и негативно сказалась на поддержке жителями Германии войны на Украине". В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230222/potoki-1853653924.html
https://ria.ru/20230309/potoki-1856725199.html
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сша, германия, украина, джо байден, олаф шольц, владимир путин, нато, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"
США, Германия, Украина, Джо Байден, Олаф Шольц, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках"
Аналитики объяснили, чего США добиваются публикациями о "Северных потоках"

Американские аналитики: публикации о "Северных потоках" делают Киев "козлом отпущения"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Публикации СМИ о причастности проукраинской группировки к терактам на "Северных потоках" делают Киев крайним и могут свидетельствовать о желании Вашингтона перейти к переговорам для урегулирования конфликта на Украине, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики.
Газета New York Times сообщила на этой неделе о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя в сентябре прошлого года основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка. Издание отмечало, что Киев мог быть не в курсе операции. Немецкая газета Zeit в свою очередь также написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.
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"Я думаю, что новые и не очень убедительные разоблачения New York Times могут быть нелепой и не очень убедительной попыткой потушить тлеющие разногласия, которые могут привести к непредсказуемым поворотам в немецкой политике и в конечном итоге порвать американо-германскую дружбу и НАТО вместе с ней", - заявил РИА Новости политический комментатор, основатель компании Krainer Analytics Алекс Крейнер. По его мнению, публикация может быть попыткой администрации Джо Байдена "разбавить" ожидаемую резкую реакцию Берлина на причастность США к подрыву газопровода, о которой ранее написал известный американский журналист Сеймур Херш. По данным Херша, взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Крейнер связывает сроки публикации новых "разоблачений" с прошедшим на прошлой неделе визитом в Вашингтон канцлера Германии Олафа Шольца. "Я думаю, перед публикацией своего "расследования" они подождали несколько дней после проведения встречи (лидеров США и Германии - ред.), чтобы не вызывать подозрений", - сказал эксперт, подчеркнув, что "для сохранения великой дружбы был нужен кто-то еще, кого можно было обвинить". По его мнению, рабочий визит Шольца в США был в том числе посвящен "координации" двух разоблачительных публикаций о подрыве "Северных потоков".
"Когда победители будут писать свою историю, они отретушируют разоблачения Херша, назвав их, вероятно, правоэкстремистской версией событий", - сказал эксперт, отметив, что, хотя новые публикации не убедительны, они могут пригодиться в качестве аргумента против тех, кто обвиняет США в осуществлении теракта против интересов Германии.
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Песков прокомментировал выход публикаций о подрывах "Северных потоков"
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"История о том, как это все провернули украинцы - смехотворна, но они (администрация Байдена - ред.) надеются, что мы все тупы, и рассчитывают на поддержку публичных фигур в ЕС, НАТО и Германии, которые подхватят и раздуют эту историю как наиболее заслуживающее доверия объяснение произошедшего. Сколько людей поверит этому сегодня - не важно, это станет "правдой" для потомков и в таком виде войдет в учебники истории", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, назначение Украины "козлом отпущения" стало неизбежным выбором в поиске "виноватых" - ни Великобритания, ни США, ни их союзники не могли допустить "причастности" к этой истории ни одного из своих союзников. "Важно то, что это также свидетельствует о том, что они (администрация Байдена - ред.) готовы умыть руки в поддержке украинского режима и, может быть, призвать к урегулированию войны через переговоры", - сказал Крейнер.
Аналогичное мнение разделяет американский аналитик Джереми Кузмаров. Он считает, что именно публикация Херша побудила администрацию Байдена к поиску "альтернативной" версии событий. "Вероятно, сейчас, когда все вылезло наружу и из-за публикации Херша под удар попала администрация Байдена, здесь есть попытка свалить вину на Украину", - сказал собеседник агентства.
По его словам, статья Херша, а также другие сообщения об Украине "стали сильным ударом и негативно сказалась на поддержке жителями Германии войны на Украине".
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Немецкие СМИ раскрыли новые подробности о теракте на "Северных потоках"
02:38
 
СШАГерманияУкраинаДжо БайденОлаф ШольцВладимир ПутинНАТОЕвросоюзГенеральная прокуратура РФСеверный потокВ миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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