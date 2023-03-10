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Спецоперация, 10 марта: на Украине продолжается работа биолабораторий - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1857153366.html
Спецоперация, 10 марта: на Украине продолжается работа биолабораторий
Спецоперация, 10 марта: на Украине продолжается работа биолабораторий - РИА Новости, 10.03.2023
Спецоперация, 10 марта: на Украине продолжается работа биолабораторий
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а также в Запорожской области, сообщает в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:24
2023-03-10T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
риши сунак
эммануэль макрон
игорь кириллов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а также в Запорожской области, сообщает в пятницу Минобороны РФ. В Париже прошел франко-британский саммит, в ходе которого лидеры двух стран Эммануэль Макрон и Риши Сунак обозначили намерение помочь Украине начать контрнаступление. Ход операцииГруппировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а также в Запорожской области, общие потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России. На купянском и красно-лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, добавили в ведомстве. Потери Украины на херсонском направлении за сутки составили до 20 человек, уничтожена артиллерийская установка "Гвоздика". "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 13 единиц техники. Истребительная авиация ВКС РФ сбила в ДНР украинский самолет Су-27. Российские военные также поразили украинский С-300 в районе Петропавловки в ДНР, отметили в Минобороны. Макрон и Сунак обсудили помощь УкраинеВ Париже в пятницу прошел 36-й франко-британский саммит, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине. В ходе встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении стран на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление. Он также заявил, что Франция и Великобритания не допустят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну. В свою очередь Сунак заявил, что Лондон и Париж договорились обучать украинских морских пехотинцев. Также Сунак считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Страны Запада очень близки к тому, чтобы всерьез обсудить перспективу отправки войск союзников на территорию Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не исключил, что совместные закупки для быстрых поставок оружия Украине могут в будущем распространиться не только на боеприпасы, но и на более тяжелое вооружение, поскольку ЕС адаптируется к ситуации на месте, которая постоянно меняется, сообщает интернет-портал Euractiv. Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Новые данные о биолабораторияхМинобороны РФ обнародовало новые данные по биологическому сотрудничеству Украины и США, так, стало известно, что Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов. Это может делаться ради провокаций с последующим возложением ответственности на Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Минобороны России располагает информацией, что с 2017 года США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения. Вашингтон не деактивировал свои биолаборатории на территории Украины, несмотря на соответствующие заявления представителя СНБ США Джона Кирби, добавил Кириллов. Кроме того, ни один факт биологических исследований США двойного назначения, который озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут, подчеркнул он.
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в мире, россия, украина, киев, риши сунак, эммануэль макрон, игорь кириллов, евросоюз, воздушно-космические силы россии, нато, су-27, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Риши Сунак, Эммануэль Макрон, Игорь Кириллов, Евросоюз, Воздушно-космические силы России, НАТО, Су-27, ЗРК С-300
Спецоперация, 10 марта: на Украине продолжается работа биолабораторий

Минобороны: Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по опасным для людей патогенам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил России
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а также в Запорожской области, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
В Париже прошел франко-британский саммит, в ходе которого лидеры двух стран Эммануэль Макрон и Риши Сунак обозначили намерение помочь Украине начать контрнаступление.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.03.2023
Вчера, 16:12

Ход операции

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а также в Запорожской области, общие потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России.
На купянском и красно-лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, добавили в ведомстве. Потери Украины на херсонском направлении за сутки составили до 20 человек, уничтожена артиллерийская установка "Гвоздика".
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Вчера, 20:23
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 13 единиц техники. Истребительная авиация ВКС РФ сбила в ДНР украинский самолет Су-27.
Российские военные также поразили украинский С-300 в районе Петропавловки в ДНР, отметили в Минобороны.

Макрон и Сунак обсудили помощь Украине

В Париже в пятницу прошел 36-й франко-британский саммит, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине. В ходе встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении стран на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление.
Он также заявил, что Франция и Великобритания не допустят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В США забеспокоились из-за действий Путина на Украине
Вчера, 09:08
В свою очередь Сунак заявил, что Лондон и Париж договорились обучать украинских морских пехотинцев. Также Сунак считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров.
Страны Запада очень близки к тому, чтобы всерьез обсудить перспективу отправки войск союзников на территорию Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не исключил, что совместные закупки для быстрых поставок оружия Украине могут в будущем распространиться не только на боеприпасы, но и на более тяжелое вооружение, поскольку ЕС адаптируется к ситуации на месте, которая постоянно меняется, сообщает интернет-портал Euractiv.
Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине, заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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Вчера, 19:12

Новые данные о биолабораториях

Минобороны РФ обнародовало новые данные по биологическому сотрудничеству Украины и США, так, стало известно, что Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.
Это может делаться ради провокаций с последующим возложением ответственности на Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Минобороны России располагает информацией, что с 2017 года США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения.
Вашингтон не деактивировал свои биолаборатории на территории Украины, несмотря на соответствующие заявления представителя СНБ США Джона Кирби, добавил Кириллов. Кроме того, ни один факт биологических исследований США двойного назначения, который озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут, подчеркнул он.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине
Вчера, 16:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевРиши СунакЭммануэль МакронИгорь КирилловЕвросоюзВоздушно-космические силы РоссииНАТОСу-27ЗРК С-300
 
 
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