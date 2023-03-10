https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1857021071.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:12

2023-03-10T16:12

2023-03-10T16:12

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

харьковская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 марта 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли противнику поражение в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. В ДНР продолжаются ожесточенные бои за Артемовск, Авдеевку и Марьинку. Украинская армия потеряла на всех направлениях более 350 военнослужащих.Параллельно ликвидированы 127 районов скопления живой силы и техники, 83 артиллерийских расчета, семь гаубиц и ЗРК С-300. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет Су-27, семь беспилотников и девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 беспилотника, 411 зенитных ракетных комплексов, 1055 реактивных систем залпового огня, 8249 танков и других бронемашин, 4315 орудий полевой артиллерии и 8830 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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