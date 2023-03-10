https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856934006.html
В Великих Луках 92-летняя пенсионерка связала сто пар носков для военных
В Великих Луках 92-летняя пенсионерка связала сто пар носков для военных - РИА Новости, 10.03.2023
В Великих Луках 92-летняя пенсионерка связала сто пар носков для военных
Жительница города Великие Луки, которой 92 года, связала более 100 пар носков для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:31
2023-03-10T10:31
2023-03-10T10:34
специальная военная операция на украине
общество
псковская область
великие луки
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Жительница города Великие Луки, которой 92 года, связала более 100 пар носков для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщили региональные власти. "Великолукская бабушка Валентина Ивановна связала больше 100 пар носков для бойцов в зоне СВО. Валентине Ивановне – 92 года", - информирует Telegram-канал правительства Псковской области. Как рассказывают региональные власти, женщина принялась за вязание после того, как около года была прикована к кровати после болезни. Связав носки для всей семьи, она решила помочь теплыми вещами военнослужащим из Псковской области в зоне спецоперации. "Сейчас вот мама довязывает вторую партию. Пусть ребята носят, греются и знают, что дома, на Родине, их ждут и любят", - сказала дочь пенсионерки, слова которой приводят областные власти.
https://ria.ru/20230306/podderzhka-1856238644.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, псковская область, великие луки, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Псковская область, Великие Луки, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Великих Луках 92-летняя пенсионерка связала сто пар носков для военных
В Великих Луках 92-летняя пенсионерка связала больше ста пар носков для участников СВО