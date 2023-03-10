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ВС России на Запорожском направлении сбили несколько украинских дронов - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 10.03.2023 (обновлено: 08:39 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856912675.html
ВС России на Запорожском направлении сбили несколько украинских дронов
ВС России на Запорожском направлении сбили несколько украинских дронов - РИА Новости, 10.03.2023
ВС России на Запорожском направлении сбили несколько украинских дронов
Военнослужащие Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления в течение недели уничтожили бронированный автомобиль и несколько БПЛА... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:38
2023-03-10T08:39
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления в течение недели уничтожили бронированный автомобиль и несколько БПЛА украинской армии, рассказал РИА Новости один из бойцов ВС РФ. "Чуть больше чем за неделю удалось сбить шесть - семь беспилотников. Пока противник только прощупывает наши позиции. Был уничтожен натовский бронированный автомобиль. Что-то вроде бронированного Humvee", - рассказал РИА Новости боец ВС РФ.
запорожская область
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВС России на Запорожском направлении сбили несколько украинских дронов

Российские военные на Запорожском направлении за неделю сбили порядка семи украинских БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления в течение недели уничтожили бронированный автомобиль и несколько БПЛА украинской армии, рассказал РИА Новости один из бойцов ВС РФ.
"Чуть больше чем за неделю удалось сбить шесть - семь беспилотников. Пока противник только прощупывает наши позиции. Был уничтожен натовский бронированный автомобиль. Что-то вроде бронированного Humvee", - рассказал РИА Новости боец ВС РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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