https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856912675.html

ВС России на Запорожском направлении сбили несколько украинских дронов

ВС России на Запорожском направлении сбили несколько украинских дронов - РИА Новости, 10.03.2023

ВС России на Запорожском направлении сбили несколько украинских дронов

Военнослужащие Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления в течение недели уничтожили бронированный автомобиль и несколько БПЛА... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:38

2023-03-10T08:38

2023-03-10T08:39

специальная военная операция на украине

безопасность

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления в течение недели уничтожили бронированный автомобиль и несколько БПЛА украинской армии, рассказал РИА Новости один из бойцов ВС РФ. "Чуть больше чем за неделю удалось сбить шесть - семь беспилотников. Пока противник только прощупывает наши позиции. Был уничтожен натовский бронированный автомобиль. Что-то вроде бронированного Humvee", - рассказал РИА Новости боец ВС РФ.

запорожская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область